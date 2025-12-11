Лайфстайл:

Съдът реши: Остави 200 000 лв. парична гаранция на Благомир Коцев

11 декември 2025, 15:18 часа 321 прочитания 0 коментара
Съдът реши: Остави 200 000 лв. парична гаранция на Благомир Коцев

Остава с сила паричната гаранция от 200 000 лв., срещу която варненският кмет Благомир Коцев бе освободен от ареста. Варненският апелативен съд потвърди определение на Варненския окръжен съд, с което е била изменена мярката за неотклонение на Благомир К. от задържане под стража в парична гаранция в размер на 200 000 лв. Това съобщават на страницата в интернет на съда. Коцев е предаден на съд по обвинения за участие в престъпен сговор, искане на подкупи и принуда с цел имотна облага.  В жалбата си защитата твърди липса на мотиви в атакувания съдебен акт за определяне именно на тази мярка и нейния размер, при липса на данни за имущественото състояние на подсъдимия, липса на обосновано предположение за извършено престъпление, както и доказана възможност той да попречи на нормалното развитие на наказателния процес.

Жалбата на защитата е неоснователна, според съда

Алтернативно жалбоподателят е помолил съда за подписка или да не определя никаква мярка. Варненският апелативен съд обсъди събраните по делото доказателства, мотивите в определението на Окръжния съд и доводите в жалбата, и я намери за неоснователна.

Още: Благомир Коцев с детайли за натиск преди ареста: "До мен достигаше, че в България има нов шериф и трябва да се съобразяваме"

Въззивният съдебен състав е солидарен с извода на първата инстанция за съществуването на изискваното от закона наличие на обосновано предположение за съпричастност на подсъдимия към престъпленията, за които е предаден на съд.

Снимка Pixabay

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Повдигнатото обвинение намира доказателствена обезпеченост в показанията на свидетелите, писмените доказателства и доказателствените средства.  

Подсъдимият да не се укрие или извърши престъпление

Целта на мярката за неотклонение е да обезпечи законосъобразното провеждане на наказателното производство, да ограничи възможността подсъдимия да се укрие или да извърши престъпление.

Още: Благомир Коцев обжалва гаранцията от 200 000 лв.

Апелативният съд съобрази броя, вида и спецификата на инкриминираните престъпления, степента на обществена опасност на престъплението, здравословното състояние, семейното положение и другите данни за личността.   

Благомир Коцев е обвинен в сговор с три лица да вършат престъпления – искане на подкуп и принуда, с цел набавяне на имотна облага.

Високата обществена опасност на деянията произтича от същественото засягане на защитените от правото обществени отношения, сериозно уронващи престижа на институциите;

от това, че на пръв поглед деянието е извършено от кмет на община, натоварен по закон със задължение да съдейства за укрепване на обществения и правов ред. С инкриминираните деяния е накърнен авторитетът на институцията и на държавата, се казва в определението на съда.

Още: Смисълът е, че ние се събудихме (ВИДЕО)

Съдът обяви, че Коцев е заможен 

Доказателствата опровергават твърдението на защитата на подсъдимия, че по делото не е изследвано имущественото му състояние. Напротив, събрани са достатъчно данни за доходите му в продължителен период.

Между 2022 и 2024 г. той е имал допълнителен доход извън този от заплата. Тоест имущественото положение на Благомир Коцев е такова, че размерът на определената парична гаранция не би се отразил негативно на социалното му функциониране и на издръжката на семейството.

Така отмереният размер, независимо от чистото съдебно минало и добрите характеристични данни на подсъдимия, съответства на неговия имуществен статус, на естеството и тежестта на подлежащата на доказване престъпна дейност. Затова е съответен на изискванията на закона. 

Още: Варна скандира "Свобода" в присъствието на Благомир Коцев (ВИДЕО)

С тези аргументи съставът на Апелативен съд – Варна намери, че видът и размерът на взетата мярка за неотклонение са правилно определени. Предвид това, искането за по-лека мярка за неотклонение или да не се взема такава е неоснователно. Съдебният акт не подлежи на обжалване. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
обжалване мярка за неотклонение парична гаранция Благомир Коцев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес