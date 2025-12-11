Войната в Украйна:

Остават в ареста: Съдът реши за четирима, хулиганствали на протеста на 1 декември

11 декември 2025, 11:20 часа 275 прочитания 0 коментара
Съдът остави в ареста четиримата мъже, проявили агресия на протеста на 1 декември. Според магистратите няма опасност да се укрият, но има опасност да извършат ново престъпление, особено като се има предвид, че протестите продължават.Жулиен Желязков, Кристиян Йончев, Лъчезар Тулешков и Мартин Иванов са обвинени в хулигански прояви - хвърляне на пиротехнически средства, както и на стъклена бутилка към полицейски служители в нощта на протеста, предава БТА.

В съдебната зала стана ясно, че трима от мъжете са хвърляли пиротехнически средства към полицаите, а после са си свалили маските и са проявили агресия и към мирно протестиращи.

По-късно са проследени и задържани. Четвъртият е хвърлил бутилка по полицаи.

Съдът посочи, че събраните до момента доказателства са достатъчни и отбеляза свидетелските показания на двама полицаи, които били на протеста на 1 декември, според които трима от задържаните са свалили маските си и са влезли в словесен конфликт с част от гражданите на площада.

Снимка БГНЕС

При задържаните са открити и маски. Освен това съдът посочи още, че не е налице реална опасност четиримата да се укрият, но има опасност същите да извършат друго престъпление.

Освен това бе посочено, че деянието от тях е било извършено при многохиляден протест на граждани, които са изразявали своите искания по демократичен начин, като това е застрашило сигурността на полицейските служители, както и на гражданите.

Адвокатите на обвиняемите поискаха по-леки мерки за неотклонение, но съдът не уважи исканията им.

Решението подлежи на обжалване. Очаква се решението на съда за петия арестуван.

