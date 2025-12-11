Увеличиха десетократно гаранцията на шофьора, блъснал полицай на Околовръстното

Съдът измени размера на наложената мярка за неотклонение на шофьора, обвинен, че по непредпазливост е причинил катастрофа, при която загина полицай. Гаранцията е увеличена от 5 000 лв. на 50 000 лв. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Съдът се съгласява с приетото от първоинстанционния съд наличие на обосновано предположение, за което обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност, както и с липсата на риск от укриване и риск от извършване на престъпление. Предвид обаче тежестта на извършеното деяние и с оглед възпрепятстване на действия, които могат да засегнат обективния характер на събирането на доказателства от страна на обвиняемото лице, увеличи размерът на взетата парична гаранция.

За тежкия инцидент

В началото на месеца камион със сръбска регистрация блъска 61-годишен мъж на пътното платно, който загива на място. На мястото били изпратени специализирани полицейски сили, за да отцепят района и да отбият движението. Малко след това лек автомобил, управляван от 34-годишен мъж, движил се с изключително висока скорост, блъснал патрулката. При инцидента умира 42-годишен служител на МВР.