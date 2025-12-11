Лайфстайл:

Имал да товари, карал в пешеходна зона: Глобиха шофьор в Разград

11 декември 2025, 11:01 часа 228 прочитания 0 коментара
Полицията в Разград глоби водач, шофирал по плочките пред Дома на техниката в града, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР, цитирани от БТА.

Спешната проверка по случая, за който е съобщено в социалните мрежи, е разпоредено от директора на дирекцията. Старши комисар Диян Симеонов се самосезира след публикация, придружена с видеоклип, който показва как лек автомобил с разградска регистрация се движи и маневрира по пешеходното пространство пред Дома на техниката.

Служители на “Пътна полиция“ са издирили и установили водача на “Фолксваген Поло“. Мъжът е на 72 години от разградското село Липник.

Той е отведен в Районното управление в Разград, където е обяснил, че се наложило да товари закупен тежък компресор от намиращия се на партера в сградата магазин, посочват от полицията. 

Водачът е санкциониран с глоба по фиш.

В началото на ноември нидерландски гражданин, шофирал в пешеходна зона в Разград, също беше глобен за извършеното от него нарушение.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Нарушение глоба Шофьор Пътна полиция пешеходна зона
