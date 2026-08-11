Александър Джартов: Овладени са огнищата на пожара край “ЕМКО“

Нощта премина спокойно. Два екипа на пожарната работиха през цялата нощ по източния и западния фронт, заяви на брифинг пред журналисти на мястото до избухналия вчера пожар в склад за боеприпаси на “ЕМКО“ край село Белица главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“. По думите му към момента може да се каже, че огнищата са овладяни. Вследствие на взрива вчера е възможно осколки да са паднали на около 500 м, стана ясно още от думите на гл. комисар Джартов. Още: След взрива в склад за боеприпаси: Няма опасност за населението, пожарът е под контрол

Няма риск за хората

За населените места няма риск. Възможно е някъде да има временно разпалване, но пожарът е локализиран, подчерта той. През деня на място ще останат три екипа, а при необходимост има готовност да бъдат изпратени още. Едва след 24 часа се допуска да се влиза на територията на обекта. Ще изчакаме разрешение от прокуратурата.

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На този етап не се очаква пожарникари да влизат вътре в завода, обясни Джартов. По думите му последният взрив е бил вчера към 12:30 ч. (или 2:30 ч.) и от него се отброяват 24 часа. Още: Взривът във военния завод "ЕМКО": Огънят тръгнал от барутните заряди, разследват всички версии

Днес ще продължим да осъществяваме дежурства и да гасим, където е необходимо, посочи той. “Специфичното в случая е безопасността на нашите екипи. Нямаме възможност, както при обичайните пожари, директно да атакуваме фронта. Трябва да сме на безопасно разстояние на база на плановете, които са разработени в съответния обект. Тоест ние, докато пожарът не стигне на определено разстояние, не можем да работим“, разясни гл. комисар Джартов. Още: Не е тази версията за взрива в склада в Белица: "ЕМКО" и Демерджиев говорят различно