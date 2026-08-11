Взривът във военния завод "ЕМКО": Огънят тръгнал от барутните заряди, разследват всички версии

Вчера ясно заявихме, че към момента нямаме данни в обекта да е имало някаква външна намеса. Под "външна намеса" визираме активен вид въздействие с някакво средство. Въпреки това трябва да се работи по всички възможни версии, които биха могли да причинят тази тежка авария. Това заяви директорът на обособено производство на завод "ЕМКО" Славчо Димиев в ефира на Нова телевизия.

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По думите му инцидентът е нанесъл сериозни материални щети, но нито една от възможните причини не трябва да бъде изключвана, докато разследването не установи какво точно се е случило. "Институциите активно работят и ще продължат да работят, за да бъде изяснено какво точно се е случило и да не се допуска подобно нещо в бъдеще", посочи той.

По първоначалните данни на служителите запалването е започнало от централната част на склада, където са се намирали барутни заряди. "По това, което са видели нашите работници и служители, които са реагирали много адекватно, се установява, че запалването е тръгнало от централната част на склада. Това е сравнително голямо помещение, в което са се намирали барутни заряди. По тази причина вчера казахме, че най-вероятно запалването е започнало от тях", обясни Димиев.

Той обаче уточни, че на този етап не може да се каже дали барутните заряди са били подложени на някакво въздействие. "На този етап е трудно да се твърди, че нещо се е самозапалило самостоятелно. Много трудно се случват такива неща", подчерта директорът.

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Проверена е и версията, свързана с тежкотоварно превозно средство, което е било в района на склада непосредствено преди инцидента. От предприятието категорично отхвърлят възможността. "Около 10 минути преди инцидента в този склад се е извършила разтоварна дейност. Готова продукция от производствено помещение е закарана с камион, който е наша собственост и обслужва тази разтоварна дейност, която се случва ежедневно. Продукцията е разтоварена, превозното средство е било празно и инцидентът не е тръгнал от него. Категорично не е тръгнал от превозното средство", заяви Димиев.

Междувременно пожарът е бил овладян. По информация на пожарната към 7 часа тази сутрин основните огнища са били потушени.

Достъпът до мястото на взрива все още е ограничен заради опасността от вторични детонации. Очаква се по-късно през деня компетентните органи да получат достъп до района.