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Нидерландия изпраща кораби и морски пехотинци в Гренландия

11 август 2026, 15:54 часа 910 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нидерландия изпраща кораби и морски пехотинци в Гренландия

Нидерландия изпраща десетки морски пехотинци в Гренландия за учения в рамките на НАТО, заяви снощи министърът на отбраната Дилан Йешилгьоз в телевизионното предаване „Добър вечер, Нидерландия“. Министерството обяви в петък, че Нидерландия ще участва в мисията, но тогава не посочи колко души ще вземат участие в нея, предаде нидерландската национална агенция АНП, цитирана от БТА.

Министърката обяви тази информация няколко дни по-късно по телевизията. Тя заяви, че Нидерландия ще участва заедно с Белгия и други държави. Нидерландия ще изпрати десетки морски пехотинци и кораби. Тя не пожела да посочи точния брой и вида на корабите, „защото Русия следи ситуацията“. 

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Според Йешилгьоз учението е изцяло насочено към нарастващия интерес на Русия и Китай към полярния регион, а не към претенциите, които американският президент Доналд Тръмп продължава да отправя към датската територия. Тръмп обяви незабавно санкции, когато Нидерландия участва с един военен в учение, но по-късно ги отмени.

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Военни учения Гренландия военно учение Нидерландия
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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