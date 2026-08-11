От задържаните за убийството на Георги Кузев в Пловдив: Само момичетата обжалват мярката си

Двете момичета от задържаната група от петима младежи за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив, ще обжалват мярката си за неотклонение "задържане под стража". Останалите трима тийнейджъри не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече снощи, предава БНР. В четвъртък от 10 ч. Апелативният съд ще се произнесе по исканията на момичетата за освобождаване от ареста и по-лека мярка. Още: Адвокат Марковски за случая в Пловдив: Георги Кузев категорично не е педофил

Преди това ще се проведе спонтанно организиран протест на жители от Кричим, в подкрепа на семейството на убития и с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев. Междувременно, шефът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов заяви, че разследването усилено продължава, като не е изключено да се стигне до още задържани, ако се съберат доказателства за това. Още: Мода и пълна липса на респект към институциите: Криминалист за психологията на убийството в Пловдив