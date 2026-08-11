"Турция ще ни съдейства": Демерджиев с нов съюзник в борбата срещу корупцията

"Поставихме проблема със значителните капитали, изнесени в Турция и други държави вследствие на корупционни дейности в България и получих уверението на министър Мустафа Чифтчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност, както ще ни съдейства за установяване на имущество, придобито по този незаконен начин и връщането му на българските граждани". Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на брифинг след среща с турския вътрешен министър Мустафа Чифтчи.

Припомняме, че подобно искане българският вътрешен министър отправи и към гръцкия си колега. ОЩЕ: Демерджиев е поискал проверка на активите на български олигарси в Гърция

Според Демерджиев посещението на турския му колега е ясен знак на нивото на добросъседските отношения между България и Турция.

От своя страна турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи заяви, че е радостен да посети приятелска и натовска държава като България.

"Една от основните теми, която разисквахме бяха трансграничните престъпления. Ние от известно време като МВР на Република Турция водим усилена борба с престъпления от ново поколение. За съжаление този вид престъпления се превръщат и в терористични такива", смята Чифтчи.

Според него от особено значение е двете страни да си сътрудничат по отношение на тези "престъпления от ново поколение".

Той благодари и уточни, че досега Турция е поискала екстрадиция на над 80 души, които са върнати от българска страна на турската държава, а в момента се преговаря за 19 турски граждани.

Мерки за охрана на общата граница с Турция

Двамата подробно са коментирали въпроса по охраната на общата ни граница и са набелязали редица мерки, които да оптимизират този процес.

Подписан е меморандум между Академията на МВР и Турската академия. Идеята е да има основа за по-добро взаимодействие между двете академии и като действие, което задълбочава възможността служителите на реда да създадат чисто човешки отношения на доверие, които да се пренесат в добро професионално взаимодействие. ОЩЕ: Полетите на Пеевски: Излязоха още стотици с имена на бизнесмени и адвокати с офшорни фирми