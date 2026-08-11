В склада на “ЕМКО“ има още невзривени боеприпаси

Има невзривени боеприпаси от склада на "ЕМКО". Това заяви ръководителят на ОДМВР-Габрово старши комисар Илиан Иванов, цитиран от Нова телевизия. Около останките на взривената сграда в момента работят екипи на военните и експерти по боеприпасите от Специализирания отряд за борба с тероризма. По-рано през деня беше съобщено, че боеприпаси и осколки са летели на половин километър от склада. След отстраняването на невзривените боеприпаси на място започват работа експерти, които ще проверяват всички работни версии за причините за възникването на взрива. Още: Александър Джартов: Овладени са огнищата на пожара край “ЕМКО“

При взривовете в завода за боеприпаси “ЕМКО“ няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара към село Радоеви беше задействана системата BG-ALERT. 300 работници бяха незабавно евакуирани. Изгоря склад, в който се съхранявали боеприпаси, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му няма данни за външна намеса. Складът се е използвал всеки ден. Още: Заради взривовете в “ЕМКО“: Атанас Атанасов иска изслушване на Демерджиев и шефа на ДАНС