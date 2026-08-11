Над половин тон животински продукти без документи иззе БАБХ

Над половин тон животински продукти иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП “Капитан Андреево“. Проверките са извършена съвместно със служители на Агенция “Митници“. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната инспекторите са установили 465 кг овча лой и 20 кг млечни продукти без документи за произход. Още: Овча лой, пилешко и млечни продукти без документи: БАБХ иззе над половин тон храни

При други проверки, на два леки автомобила с българска регистрация, са открити 65 кг пилешко месо и 79 кг млечни продукти. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени. Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз. Още: Пробутвали фалшив зехтин: Заловени трима души, 4 т суровина и 2,8 т вече опаковани ментета