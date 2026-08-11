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Хеликоптер се включи в гасенето на пожара в Пазарджишко

11 август 2026, 16:01 часа 852 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хеликоптер се включи в гасенето на пожара в Пазарджишко

Хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включи в гасенето на пожара, който гори в землището на селата Виноградец и Карабунар, Област Пазарджик. Още: Разбра се откъде е тръгнал пожарът в Слънчев бряг

Това съобщават от Министерството на отбраната. Хеликоптерът е излетял в 15.36 ч. Военнослужещите оказват помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, които гасят на терен. Още: Два пожара, двама пострадали за денонощие

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Хеликоптери Пожар гасене Пазарджишко
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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