Хеликоптер се включи в гасенето на пожара в Пазарджишко

Хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включи в гасенето на пожара, който гори в землището на селата Виноградец и Карабунар, Област Пазарджик. Още: Разбра се откъде е тръгнал пожарът в Слънчев бряг

Това съобщават от Министерството на отбраната. Хеликоптерът е излетял в 15.36 ч. Военнослужещите оказват помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, които гасят на терен. Още: Два пожара, двама пострадали за денонощие