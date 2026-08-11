Мода и пълна липса на респект към институциите: Криминалист за психологията на убийството в Пловдив

Модата да си ловец на педофили показва пълна липса на респект в институциите и как едно млади хора, с насилие, се разпореждат и раздават справедливост. Това са съвсем нормални ученици, които се водят от тренда в социалните мрежи. Това мнение изрази криминалистът Иван Савов в ефира на Нова телевизия относно убийството на Георги Кузев в Пловдив от петима тийнейджъри. „Държава, в която има закони, трябва да работи по тях. Законите трябва да се уважават. Има много хора, които подкрепят тази група, което е още по-отвратително“, добави той.

ОЩЕ: Адвокат Марковски за случая в Пловдив: Георги Кузев категорично не е педофил

Тихомир Безлов заяви от своя страна, че е бил изненадан от тази линия на нацистки символи и нагласи. „Не може да имаме всичко това в социалните мрежи, а държавата да не гледа и да не следи тази тема“, каза той.

За него един от проблемите е, че голяма част от случаите на насилие в училище не се регистрират, за да се пази имиджа на училището. „Ако механизмите на първичен контрол са нарушени – неходенето на училище се прикрива, след това водят до криминални прояви“, каза той.

„Този лов на педофили е една фасада на едни ученици, които искат да се изразяват дивашката“, заяви Савов.

Според него по-страшното е, че ако ние тръгнем да правим престъпление, ще прикрием следите си. „А за тях това е все едно да размажеш хлебарка на пода в банята. Този човек за тях не е бил човек, те са се гаврили с него един час, похвалили са се в социалните мрежи. Родителите са най-отговорната част в тази бръмка“, категоричен беше криминиалистът.

ОЩЕ: "Колко добри деца могат да бъдат едни убийци?": Д-р Герев категоричен, че няма насилници от добри семейства

Безлов се съгласи с думите на Савов, но добави, че не сме в средновековието и имаме институции, които да се грижат за децата.

Савов смята, че и родителите, и учителите, са можели да видят какво се случва с тези деца, но добави, че и децата са много добри манипулатори. „Момичетата ходят предизвикателно облечени, с много грим и когато кажем на родителите, те не могат да повярват, защото те не знаят за това. Връзката се къса“, обясни той.