Войната на бъдещето: По-бърза, по-евтина и по-смъртоносна. Репортаж на BILD от секретна лаборатория на НАТО

НАТО усилено изучава опита от войната в Украйна и на тази база разработва нови технологии. Най-важните уроци от войната в Украйна се внедряват в новите стратегии - Алиансът е длъжен да действа по-бързо от Русия. Едно от местата, където това се случва, е германският град Висбаден в провинция Хесен. Тук са разположени около 23 000 американски войници и техните семейства, а във военната база се разработват системи, които могат да откриват дронове за секунди, да събират данни от цяла Европа и да използват изкуствен интелект за ускоряване на вземането на военни решения.

Германското издание Bild е получило достъп до секретен команден център и иновационна лаборатория, където военните работят с най-новите дронове. Тук, в казармата "Луциус Д. Клей", програмисти, офицери и инженери от страните членки на НАТО се подготвят за евентуална руска атака. Алиансът, чрез Инициативата за възпиране на източния фланг (EFDI), разработва нова концепция за отбрана: чрез сензори, дронове и оръжейни системи, които трябва да комуникират помежду си със светкавична скорост през споделена мрежа за данни, за да откриват и противодействат мигновено на вражеска атака.

Най-важният урок от Украйна

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"Най-важният урок от Украйна не е, че украинците имат най-добрите дронове. По-важното е, че техните дронове общуват помежду си", казва капитан Ронан Сефтън, специалист по дронове в американската армия.

Дроновете и новите комуникационни системи ще продължат да трансформират войната. Разузнавателните дронове и наземните сензори откриват цели. Радарите, камерите и други системи допълват информацията всяка секунда. Междувременно изкуственият интелект обработва огромни количества данни и разпознава модели. В рамките на секунди необходимата информация се предава на военното подразделение, което трябва да действа. "Преди информацията трябваше да преминава през множество инстанции. Днес тя тече директно от сензора към спусъка, образно казано", обяснява Сефтън. Точно такава система в момента се разработва във Висбаден от американци, канадци, литовци, поляци, германци и специалисти от други членки на НАТО, за да може да се споделят данни между съюзниците в почти реално време.

При посещението на Bild в секретния център, литовски разработчик контролира дрон, който се движи на стотици километри разстояние в Литва. "Както виждате, аз контролирам дрона в реално време", казва Йонас Лекявичюс.

Войната става по-евтина

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В командния център картите и потоците от данни се сливат на големи екрани. Това малко напомня на центъра за контрол на мисиите на НАСА. Решенията трябва да се вземат тук за минути. Майорът от американската армия Брайън Хобак казва, че ако Русия атакува страна от НАТО, съобщенията бързо ще достигнат до Висбаден. Ответните действия могат да бъдат предприети "за около пет минути", посочва той.

В лабораторията журналистите виждат дронове, чиито части са произведени на 3D принтери. Тъй като компонентите могат да се печатат бързо, това позволява новите идеи да се тестват още същия ден, обяснява майор Бен Шиф. Разработки, които преди отнемаха месеци, сега могат да бъдат изпробвани за броени часове. Това прави войната по-евтина, казва Шиф.

НАТО трябва да бъде по-бърз от Русия

Друг урок от Украйна е, че никоя технология не гарантира трайно предимство над противника. Веднага щом нов дрон или система се появи на бойното поле, врагът разработва контрамерки срещу него. "Трябва да се адаптираме по-бързо от нашия противник", казва Шиф.

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Затова НАТО разчита на системи, които могат постоянно да се променят. "Армиите на бъдещето вероятно няма да бъдат по-големи. Но трябва да бъдат по-смъртоносни", пояснява и майор Андрю Пингри, бивш служител на армията на САЩ.

Другото необходимо условие - военните трябва да се учат по-бързо от враговете си. Именно това, според експерти от НАТО, ще определи кой ще спечели бъдещата война – и дали тя изобщо ще започне.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI