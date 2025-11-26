Спорт:

Дъжд, бури и градушки: Червен код за лошо време в Гърция

26 ноември 2025, 10:45 часа 114 прочитания 0 коментара
Дъжд, бури и градушки: Червен код за лошо време в Гърция

Гръцките власти предупреждават за екстремни метеорологични условия. Гражданска защита обяви червен код за четири дни - очакват се силни дъждове, бури и градушки. Островите Кефалоня, Закинтос и Итака вече са засегнати, на места пътища са под вода. На остров Корфу училищата са затворени, а градушки паднаха в няколко района. В следващите часове се очакват нови градушки и в Северна Гърция. Фермерите са предупредени да защитят стадата си.

ОЩЕ: Meteo Balkans за времето през декември: Такова нещо не сме виждали през последните 15 години

В Пелопонес и Тракия валежите ще продължат до събота, като има риск от преливане на реки, съобщават синоптиците. Интензитетът на циклона нараства, а четвъртък се смята за критичен.

Пристанищните власти препоръчват на малките плавателни съдове да избягват открито море. Засега морските бури не се очаква да възпрепятстват движението на фериботи и кораби, съобщи БНР.

Пътната полиция е увеличила екипите за контрол на трафика.

Времето в България

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Над Балканския полуостров преминава средиземноморски циклон. Тази нощ се очаква значително количество валежи в Западните и крайните Южни райони на България. През следващото денонощие на много места в Западната и Централната част на страната ще има значително количество валежи.

За тази нощ има предупреждение за обилни валежи за районите западно от река Огоста, а в четвъртък - за Вит, Янтра и Тунджа. Очакват се локални поройни наводнения заради речните нива, които са около праговете за високи води. Най-критична ще бъде ситуацията в Югозападните райони.

ОЩЕ: "Търсих, търсих сняг и накрая заспах": Проф. Рачев с прогноза за много дъжд

В събота валежите ще бъдат Източна, Североизточна и Централна България.

В неделя облачността ще се разкъса и дъждовете ще спрат.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Гърция наводнения опасно време прогноза за времето
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес