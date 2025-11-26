Дъжд, бури и градушки: Червен код за лошо време в Гърция

Гръцките власти предупреждават за екстремни метеорологични условия. Гражданска защита обяви червен код за четири дни - очакват се силни дъждове, бури и градушки. Островите Кефалоня, Закинтос и Итака вече са засегнати, на места пътища са под вода. На остров Корфу училищата са затворени, а градушки паднаха в няколко района. В следващите часове се очакват нови градушки и в Северна Гърция. Фермерите са предупредени да защитят стадата си.

В Пелопонес и Тракия валежите ще продължат до събота, като има риск от преливане на реки, съобщават синоптиците. Интензитетът на циклона нараства, а четвъртък се смята за критичен.

Пристанищните власти препоръчват на малките плавателни съдове да избягват открито море. Засега морските бури не се очаква да възпрепятстват движението на фериботи и кораби, съобщи БНР.

Пътната полиция е увеличила екипите за контрол на трафика.

Времето в България

Над Балканския полуостров преминава средиземноморски циклон. Тази нощ се очаква значително количество валежи в Западните и крайните Южни райони на България. През следващото денонощие на много места в Западната и Централната част на страната ще има значително количество валежи.

За тази нощ има предупреждение за обилни валежи за районите западно от река Огоста, а в четвъртък - за Вит, Янтра и Тунджа. Очакват се локални поройни наводнения заради речните нива, които са около праговете за високи води. Най-критична ще бъде ситуацията в Югозападните райони.

В събота валежите ще бъдат Източна, Североизточна и Централна България.

В неделя облачността ще се разкъса и дъждовете ще спрат.