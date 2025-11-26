Спорт:

Кралицата на Блатото елиминира генерал Ръждавичка от "Игри на волята" (ВИДЕО)

26 ноември 2025, 10:35 часа 0 коментара
Кралицата на Блатото елиминира генерал Ръждавичка от "Игри на волята" (ВИДЕО)

Определяната за фаворит в тазгодишния сезон на "Игри на волята" - Симона Ръждавичка, беше елиминирана от екстремното шоу във вторник вечер (25 ноември). Тя се изправи в капитански елиминационен дуел срещу фитнес състезателката Радостина, но не успя да се справи с предизвикателствата на Арената и отпадна от надпреварата на крачка от финалите. Царицата на Блатото постига най-ценната си победа в надпреварата до този момент и отстрани един от най-големите си конкуренти за голямата награда. Фитнес състезателката запази предимството си почти до самия край, където капитанът на Феномените я застигна на метри от финалното препятствие.

View this post on Instagram

A post shared by ИГРИ НА ВОЛЯТА: БЪЛГАРИЯ (@igri.na.voliata.bulgaria)

Винаги първа и начело на племето

"Кралицата на блатото елиминира генерал Ръждавичка", коментира водещият Павел, след последната стъпка на Радостина в битката, подчертавайки, че това е сензацията на сезона. 

Още: Страхливи сте и опорочавате играта: Неочакван ход в "Игри на волята" спаси Калин от номинация (ВИДЕО)

"За пореден път чувствам, че се издигам от дъното. Да победя най-силния конкурент за финалите на Арената - означава всичко", сподели Радостина след дуела.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Първото нещо, което ми минава през ума е наистина ли допуснах това да е краят. Наистина ли се закопаеш сама и да изтървеш финала си под носа си.", каза Ръждавичка със сълзи в очите. 

Павел определи Ръждавичка за "Жана д`Арк на Феномените", която до последно водеше всички съотборници от племето си в битките.

За победата си Радостина получи 150 златни гроша и “Черния анулет” на Ръждавичка, който може да ѝ послужи в заключителната фаза на предаването.

Още: "Игри на волята": Траян победи Калин за секунди (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Игри на волята ТВ предавания
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес