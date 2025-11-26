Кралицата на Блатото елиминира генерал Ръждавичка от "Игри на волята" (ВИДЕО)

Определяната за фаворит в тазгодишния сезон на "Игри на волята" - Симона Ръждавичка, беше елиминирана от екстремното шоу във вторник вечер (25 ноември). Тя се изправи в капитански елиминационен дуел срещу фитнес състезателката Радостина, но не успя да се справи с предизвикателствата на Арената и отпадна от надпреварата на крачка от финалите. Царицата на Блатото постига най-ценната си победа в надпреварата до този момент и отстрани един от най-големите си конкуренти за голямата награда. Фитнес състезателката запази предимството си почти до самия край, където капитанът на Феномените я застигна на метри от финалното препятствие.

Винаги първа и начело на племето

"Кралицата на блатото елиминира генерал Ръждавичка", коментира водещият Павел, след последната стъпка на Радостина в битката, подчертавайки, че това е сензацията на сезона.

"За пореден път чувствам, че се издигам от дъното. Да победя най-силния конкурент за финалите на Арената - означава всичко", сподели Радостина след дуела.

"Първото нещо, което ми минава през ума е наистина ли допуснах това да е краят. Наистина ли се закопаеш сама и да изтървеш финала си под носа си.", каза Ръждавичка със сълзи в очите.

Павел определи Ръждавичка за "Жана д`Арк на Феномените", която до последно водеше всички съотборници от племето си в битките.

За победата си Радостина получи 150 златни гроша и “Черния анулет” на Ръждавичка, който може да ѝ послужи в заключителната фаза на предаването.

