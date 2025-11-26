Студио Actualno:

"Ще прозвучи много лошо в Европа": Борисов се е отказал от идеята за закриване на КПК (ВИДЕО)

26 ноември 2025, 10:42 часа 165 прочитания 0 коментара
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се е отказал от идеята си за закриване на антикорупционната комисия, защото ще прозвучи лошо в Европа. От думите му стана ясно, че в момента страната ни преговаря с Европейската комисия, които се водят от вицепремиера Томислав Дончев и правосъдния министър Георги Георгиев. Идеята е да се направи КПК в съответствие с изискванията на Европейската комисия. 

""Закриване на антикорупционната комисия, не че не го заслужават, ще прозвучи много лошо в Европа, много лошо и в нас, затова с тях ще намерим начин, по който с това малцинство да я сглобим така, че да рабоюти без да прави такива бели", коментира още Борисов. ОЩЕ: Забавяне на финалната права: Отмениха заседание, свързано с новия антикорупционен орган

Попълване на състава на ВСС и ИВСС

От думите на Борисов стана ясно, че е са започнали  преговорите за Инспекторат по ВСС и ВСС, като по думите му този разговор го водят юристите. На въпрос дали опозицията е канена, лидерът на ГЕРБ каза: "Не, те са на протест". 

Той заяви, че не поставя като условие протетестите. "Единственото, което казвам ултимативно, че въпреки протестите на ПП и ДБ, обичта им с "Възраждане" - България ще влезе в еврозоната. Работим активно и мога да обещая, че някъде май ще излезем и от сивия списък", каза Борисов. 

Според него протестите са хубаво нещо, защото показват, че има демокрация. 

ОИК - Варна и Благомир Коцев

Лидерът на ГЕРБ отговори и на въпрос защо е казал как да гласуват членовете на ОИК - Варна, излъчени от ГЕРБ. 

"Независими са, но са избрани по наше предложение. Специално за кмета Коцев считам, че щеше да бъде несправедливо и абсолютно грешно. Кметът Коцев си е спечелил изборите и трябва да си изкара мандата. Ако бяха стигнали до друг, щяхте да кажете - вашите членове на ОИК", каза Борисов. 

Той заяви, че по всички други въпроси взимат самостоятелно решение, но това не е варненски въпрос, а национален. "В София по един начин говорят за Коцев, във Варна, като питаш хората - говорят по съвсем различен начин. Смятам, че в случая ГЕРБ постъпи правилно", добави Борисов. ОЩЕ: Очаквано: Благомир Коцев остава кмет на Варна, ОИК не прекрати мандата му

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
