Лечение в чужбина за пациенти с онкологични диагнози: информационни срещи с проф. Серкан Кескин в София

На 6-ти декември 2025 г. в София Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира информационни срещи с проф. д-р Серкан Кескин – специалист по медицинска онкология от болница „Мемориал Шишли“ в Истанбул. Срещите са насочени към пациенти, които се интересуват от възможностите за лечение в чужбина.

Все повече български пациенти търсят лечение в чужбина, когато се нуждаят от по-прецизни терапии или от оценка на състоянието им от международни експерти. Именно за тях подобни информационни срещи дават възможност да се запознаят с различни терапевтични подходи, използвани в онкологичните центрове в Турция.

Кой е проф. д-р Серкан Кескин?

Проф. Кескин има над 20 години клиничен и академичен опит в медицинската онкология. В болница „Мемориал Шишли“ работи с модерни персонализирани протоколи, които се съобразяват с биологията на тумора и индивидуалното състояние на пациента.

Пациенти, диагностицирани с:

  • рак на гърдата
  • белодробен карцином
  • рак на дебелото черво
  • рак на простатата
  • рак на стомаха
  • рак на панкреаса
  • карцином на хранопровода
  • гинекологични онкологични заболявания
  • саркоми на меките тъкани
  • меланоми
  • ендокринни тумори
  • рак на надбъбречната жлеза
  • саркома на Юинг
  • невробластом
  • тумор на Вилмс (нефробластом)

…могат да се възползват от срещата с проф. д-р Серкан Кескин, който прилага следните терапии:

  • високопрецизна химиотерапия
  • имунотерапия
  • таргетна терапия („умни лекарства“)
  • индивидуални медикаментозни протоколи според биологията на тумора
  • комбинирани системни терапии

Какво представляват срещите?

Това са информационни срещи, по време на които пациентите могат да обсъдят:

  • възможностите за лечение в чужбина;
  • подходи, съобразени с тяхното състояние;
  • системни терапии, които се прилагат в Турция;
  • какви допълнителни изследвания могат да подпомогнат изготвянето на персонализиран терапевтичен план.

Необходима е предварителна регистрация

Участието е безплатно, но броят на местата е ограничен.

📆 Дата: 6.12.25 г.
📍 Локация: София
📞 Телефон за записване: 0878 500 730
🌐 Онлайн запитвания: https://www.medikara.bg/freeconsults/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%be%d0%bd%d0%ba

