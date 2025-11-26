Лечение в чужбина за пациенти с онкологични диагнози: информационни срещи с проф. Серкан Кескин в София

На 6-ти декември 2025 г. в София Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира информационни срещи с проф. д-р Серкан Кескин – специалист по медицинска онкология от болница „Мемориал Шишли“ в Истанбул. Срещите са насочени към пациенти, които се интересуват от възможностите за лечение в чужбина.
Все повече български пациенти търсят лечение в чужбина, когато се нуждаят от по-прецизни терапии или от оценка на състоянието им от международни експерти. Именно за тях подобни информационни срещи дават възможност да се запознаят с различни терапевтични подходи, използвани в онкологичните центрове в Турция.
Кой е проф. д-р Серкан Кескин?
Проф. Кескин има над 20 години клиничен и академичен опит в медицинската онкология. В болница „Мемориал Шишли“ работи с модерни персонализирани протоколи, които се съобразяват с биологията на тумора и индивидуалното състояние на пациента.
Пациенти, диагностицирани с:
- рак на гърдата
- белодробен карцином
- рак на дебелото черво
- рак на простатата
- рак на стомаха
- рак на панкреаса
- карцином на хранопровода
- гинекологични онкологични заболявания
- саркоми на меките тъкани
- меланоми
- ендокринни тумори
- рак на надбъбречната жлеза
- саркома на Юинг
- невробластом
- тумор на Вилмс (нефробластом)
…могат да се възползват от срещата с проф. д-р Серкан Кескин, който прилага следните терапии:
- високопрецизна химиотерапия
- имунотерапия
- таргетна терапия („умни лекарства“)
- индивидуални медикаментозни протоколи според биологията на тумора
- комбинирани системни терапии
Какво представляват срещите?
Това са информационни срещи, по време на които пациентите могат да обсъдят:
- възможностите за лечение в чужбина;
- подходи, съобразени с тяхното състояние;
- системни терапии, които се прилагат в Турция;
- какви допълнителни изследвания могат да подпомогнат изготвянето на персонализиран терапевтичен план.
Необходима е предварителна регистрация
Участието е безплатно, но броят на местата е ограничен.
📆 Дата: 6.12.25 г.
📍 Локация: София
📞 Телефон за записване: 0878 500 730
🌐 Онлайн запитвания: https://www.medikara.bg/freeconsults/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%be%d0%bd%d0%ba