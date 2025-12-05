Катастрофа след катастрофа: Сблъскаха се коли, след тях трамваи (СНИМКИ)

Два трамвая се сблъскаха снощи на бул. "Шипченски проход" в София. Има пострадал ватман при катастрофата. Инцидентът е станал около 1.30 тази нощ, съобщават във Фейсбук групата "Катастрофи в София".

Трамвай 23 се блъска в спрелия трамвай 20. Причината да спре мотрисата е друга катастрофа на три коли. Единият от автомобилите е бил на трамвайните релси, разказват свидетели на катастрофата.

Снимка ФБ група “Катастрофи в София“

Заради колата на релсите трамвай 20 спира, а 23 го удря отзад. Според свидетелите на катастрофата мотрисата по линия 20 е много смачана и е за генерален ремонт, пишат очевидци в "Катастрофи в София".

Снимка ФБ група “Катастрофи в София“

Припомняме, че вчера кола засече трамвай при Централни хали в столицата. Трамвайната мотриса удари леко озовалата се на релсите кола. При инцидента нямаше пострадали хора.

