Любопитно:

Катастрофа след катастрофа: Сблъскаха се коли, след тях трамваи (СНИМКИ)

05 декември 2025, 09:59 часа 428 прочитания 0 коментара
Катастрофа след катастрофа: Сблъскаха се коли, след тях трамваи (СНИМКИ)

Два трамвая се сблъскаха снощи на бул. "Шипченски проход" в София. Има пострадал ватман при катастрофата. Инцидентът е станал около 1.30 тази нощ, съобщават във Фейсбук групата "Катастрофи в София".

Още: Трамвай и кола се сблъскаха в центъра на София

Трамвай 23 се блъска в спрелия трамвай 20. Причината да спре мотрисата е друга катастрофа на три коли. Единият от автомобилите е бил на трамвайните релси, разказват свидетели на катастрофата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка ФБ група “Катастрофи в София“

Заради колата на релсите трамвай 20 спира, а 23 го удря отзад. Според свидетелите на катастрофата мотрисата по линия 20 е много смачана и е за генерален ремонт, пишат очевидци в "Катастрофи в София".

Още: Социална незрялост: Адвокат с версия за катастрофата с трамвая на Румънското посолство

Снимка ФБ група “Катастрофи в София“

Припомняме, че вчера кола засече трамвай при Централни хали в столицата. Трамвайната мотриса удари леко озовалата се на релсите кола. При инцидента нямаше пострадали хора.

Още: Катастрофа с трамвай и 3 коли на "Стамболийски"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа сблъсък пострадал трамвайна катастрофа
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес