Жилищна криза: Испания купува имоти, за да ги отдава евтино за 75 години

Испанското правителство с решителни мерки в борбата с жилищната криза в страната. Властта представи нова държавна компания, чрез която ще се опита да реши проблема.

Планът на държавата е да отпусне 100 млн. евро за купуването на имоти, които ще превърне в достъпни жилища с евтин наем.

75-годишен договор за евтин наем

Министърът на жилищното строителство Исабел Родригес обяви, че договорите за наем на социалните жилища ще бъдат за срок до 75 години. Това обаче ще зависи от спазването на определени изисквания.

Първоначалното споразумение ще предостави право на 14-годишен договор за наем, който след това ще бъде подновяван на всеки 7 години. Преди подновяването обаче ще се прави оценка на ситуацията на нуждаещите се, за да се определи дали те все още имат необходимост от обществено жилище.

Източник: Getty Images

Кандидатитет за евтин наем трябва да отговарят на няколко икономически изисквания, като например брутният им доход да бъде между 16 000 и 63 000 евро годишно. В допълнение към това ще бъдат прилагани и други критерии, свързани с активите. Те обаче все още не са уточнени.

Протегната ръка към най-уязвимите

Това е ход, с който правителството се надява да облекчи положението на най-уязвимите групи в обществото.

Разчетите на министерството предвиждат, че наемите няма да надвишават 30% от средния доход на наемателите. Това би означавало, че крайната наемна цена ще бъде определена въз основа на средния доход в региона, където се намира социалното жилище, предаде БНР.

Очаква се ведомствените жилища в Мадрид за уязвими граждани да се отдават на цени близо 40% по-ниски от пазарните, посочи министър Родригес.

