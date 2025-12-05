Любопитно:

Мъгла, минусови температури и силен вятър: Не е за туризъм в планините

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Почти навсякъде в планините е мъгливо, а в най-високите части на Стара планина духа силен вятър. Температурите са между -3 и -2 градуса, посочиха от ПСС. 

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините   ще е облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци.

Главно в Рило-Родопската област и западните дялове на Стара планина ще има валежи от дъжд, в местата над 1600 метра надморска височина – от сняг. Значителни по количество са валежите в Рило-Родопската област.

Ще духа силен, по високите части и бурен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
