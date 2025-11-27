Синът на известен бизнесмен е зверски убит в Мадан

Поръчково убийство на сина на местен бизнесмен разтърси Мадан. Инцидентът е станал в четвъртък вечер, а зверски убитият е Костадин Кабаджов, потвърди директорът на Областната дирекция на МВР в Смолян комисар Цанков. Бащата на жертвата е собственик на хотел и бензиностанция "Корона" в Мадан.

По предварителни данни 23-годишният Костадин е бил жестоко нападнат и пребит от шестима мъже. Те са от село Бял Извор и са се придвижвали с бял бус.

Смята се, че след побоя младежът е бил прострелян с три куршума. Убийството е извършено в района на предприятието "Винпром" в края на града. Още: Пожар обхвана гора между Мадан и Рудозем

Криминалистите работят активно по случая и изясняват мотивите за бруталното престъпление.

Информацията на МВР

Сигнал за намерен мъртъв мъж в коритото на река край Мадан, в посока главния път за Златоград, е бил подаден на телефон 112, информира Областната дирекция на МВР в Смолян, цитирана от местното издание "24smolian".

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Още: Грък, дрогиран с кокаин зад волана, спипа полицията в Мадан

При огледа е установено, че тялото е на 23-годишен мъж, като по главата му има множество контузни рани от нанесен побой. В момента се уточняват причините и механизмът на смъртта, посочват от МВР.

Местни жители твърдят, че полицията е преследвала бус с кърджалийска регистрация, който по-късно е бил спрян в района на Ардино.

Очаква се МВР и прокуратурата да представят повече подробности в следващите часове.