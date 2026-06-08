Искат задържане под стража на обвинения в убийството на жената, намерена край Сливен

Окръжна прокуратура-Сливен задържа за срок до 72 часа Б.М. Той е обвинен за това, че умишлено е умъртвил 30-годишна жена. Престъплението е осъществено на 05.06.2026 година в землището на общ. Сливен. То е квалифицирано по чл.115 от НК. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

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Тялото на жената е установено на път, в близост до кръстовището “Петолъчката“ край село Мокрен. Причината за настъпилата смърт е удушаване. Б.М. е задържан след проведени процесуално-следствени действия от служители на ОД на МВР-Сливен и Главна дирекция “Национална полиция“.

Предстои Окръжна прокуратура-Сливен да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража“ по отношение на обвиняемия, като искането ще бъде разгледано по-късно днес от Окръжния съд в Сливен.

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