Издирват 4-годишно момченце, изчезнало в Трънско

Властите издирват 4-годишно дете, което е изчезнало в района на трънското село Радово. Момченцето е от София. То е било с родителите си на вилата им в населеното място. Сигналът за изчезналото дете е подаден около 09.00 ч днес, съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов, цитиран от БНР. Още: Откриха изчезнало в Пловдив момче

"Незабавно в ОДМВР- Перник са сформирани екипи и са предприети действия за установяването му. В издирването е включена наличната техника, както и полицейски кучета. На място е и ръководството на Областната дирекция и се прави всичко, за да може детето да бъде открито", заяви Алексов. Активните действия по издирването на момченцето продължават. Още: Откриха двегодишното момченце, изчезнало в Силистренско