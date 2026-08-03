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Издирват 4-годишно момченце, изчезнало в Трънско

03 август 2026, 14:19 часа 508 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Издирват 4-годишно момченце, изчезнало в Трънско

Властите издирват 4-годишно дете, което е изчезнало в района на трънското село Радово. Момченцето е от София. То е било с родителите си на вилата им в населеното място. Сигналът за изчезналото дете е подаден около 09.00 ч днес, съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов, цитиран от БНР. Още: Откриха изчезнало в Пловдив момче

"Незабавно в ОДМВР- Перник са сформирани екипи и са предприети действия за установяването му. В издирването е включена наличната техника, както и полицейски кучета. На място е и ръководството на Областната дирекция и се прави всичко, за да може детето да бъде открито", заяви Алексов. Активните действия по издирването на момченцето продължават. Още: Откриха двегодишното момченце, изчезнало в Силистренско

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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