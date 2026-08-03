Кабинетът "Радев":

Slipknot се раздели с емблематичен член на бандата

03 август 2026, 14:55 часа 695 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Slipknot се раздели с емблематичен член на бандата

Диджеят и клавирист на Slipknot Сид Уилсън е официално изключен от групата, съобщи изданието TMZ, позовавайки се на източник, близък до състава. Според източника Уилсън е бил уведомен късно в петък следобед за окончателното си отстраняване, като причината за решението остава неясна. Развитието идва след раздялата на музиканта с Кели Озбърн през март тази година, когато двамата тихо прекратиха годежа си. По онова време източници посочваха, че съществува вероятност двойката да се събере отново.

Снимка: Getty Images

Какво остана от Slipknot

Уилсън беше един от деветимата оригинални членове на Slipknot, част от групата от основаването ѝ през 1999 г., и последният от първоначалния състав, напуснал формацията. Преди него групата вече беше напусната от Крейг Джоунс и Крис Фен, докато Джоуи Джордисън почина в съня си през 2021 г., а Пол Грей загина от свръхдоза наркотици през 2010 г., предава БГНЕС.

Още: Джаред Лето отрече всички обвинения в сексуално насилие

Само преди няколко дни групата Vended откри фестивала Hills of Rock 2026 в Пловдив. Интересното е, че вокалистът на бандата е Грифин Тейлър - син на Кори Тейлър от Slipknot, а барабанистът Саймън Крахан е син на съоснователя на Slipknot - Шон Крахан. Actualno.com се срещна на живо с Venden, а интервюто ни можете да гледате ТУК.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
звезди Slipknot Кори Тейлър Сид Уилсън
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес