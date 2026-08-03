Slipknot се раздели с емблематичен член на бандата

Диджеят и клавирист на Slipknot Сид Уилсън е официално изключен от групата, съобщи изданието TMZ, позовавайки се на източник, близък до състава. Според източника Уилсън е бил уведомен късно в петък следобед за окончателното си отстраняване, като причината за решението остава неясна. Развитието идва след раздялата на музиканта с Кели Озбърн през март тази година, когато двамата тихо прекратиха годежа си. По онова време източници посочваха, че съществува вероятност двойката да се събере отново.

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Какво остана от Slipknot

Уилсън беше един от деветимата оригинални членове на Slipknot, част от групата от основаването ѝ през 1999 г., и последният от първоначалния състав, напуснал формацията. Преди него групата вече беше напусната от Крейг Джоунс и Крис Фен, докато Джоуи Джордисън почина в съня си през 2021 г., а Пол Грей загина от свръхдоза наркотици през 2010 г., предава БГНЕС.

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Само преди няколко дни групата Vended откри фестивала Hills of Rock 2026 в Пловдив. Интересното е, че вокалистът на бандата е Грифин Тейлър - син на Кори Тейлър от Slipknot, а барабанистът Саймън Крахан е син на съоснователя на Slipknot - Шон Крахан. Actualno.com се срещна на живо с Venden, а интервюто ни можете да гледате ТУК.