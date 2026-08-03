Откриха бързо изчезналото 4-годишно момченце

Откриха 4-годишното дете, изчезнало тази сутрин в района на село Радово, Трънско. Момченцето е било намерено в съседното село Берайнци, в добро общо състояние, съобщи bTV. Малкият Марти беше в неизвестност от 9.00 ч. в понеделник сутринта, след като излязъл на разходка с кучето си. Марти е бил с родителите си на вилата им. Детето е двуезично, тъй като живее в Германия. Още: Издирват 4-годишно момченце, изчезнало в Трънско

Веднага след получаването на сигнала за изчезналото дете, в ОДМВР- Перник бяха сформирани екипи и бяха предприети действия за установяването му. В издирването бе включена наличната техника, както и полицейски кучета, съобщиха от полицията в града. Още: След дни издирване: Намериха отвлечената 11-годишна Наталия, пастрокът й е задържан (СНИМКА)