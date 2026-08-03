Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Откриха бързо изчезналото 4-годишно момченце

03 август 2026, 14:44 часа 865 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Откриха бързо изчезналото 4-годишно момченце

Откриха 4-годишното дете, изчезнало тази сутрин в района на село Радово, Трънско. Момченцето е било намерено в съседното село Берайнци, в добро общо състояние, съобщи bTV. Малкият Марти беше в неизвестност от 9.00 ч. в понеделник сутринта, след като излязъл на разходка с кучето си. Марти е бил с родителите си на вилата им. Детето е двуезично, тъй като живее в Германия. Още: Издирват 4-годишно момченце, изчезнало в Трънско

Веднага след получаването на сигнала за изчезналото дете, в ОДМВР- Перник бяха сформирани екипи и бяха предприети действия за установяването му. В издирването бе включена наличната техника, както и полицейски кучета, съобщиха от полицията в града. Още: След дни издирване: Намериха отвлечената 11-годишна Наталия, пастрокът й е задържан (СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
полиция изчезнало дете изчезнало момче намерено дете
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес