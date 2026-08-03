Спорт:

Въпреки че се отказа от турнира в Лос Кабос: Григор Димитров продължава изкачването си в световната ранглиста

03 август 2026, 13:19 часа 687 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Въпреки че се отказа от турнира в Лос Кабос: Григор Димитров продължава изкачването си в световната ранглиста

Най-добрият български тенисист Григор Димитров прогресира в световната ранглиста на АТР. 35-годишният хасковлия се изкачва с три места и вече заема 137-ата позиция, въпреки че през миналата седмица се отказа от участие на турнира в Лос Кабос заради травма.

Както е известно, преди дни Димитров получи „уайлд кард“ за участие в основната схема на надпреварата на твърди кортове от сериите Мастърс в Синсинати, която започва на 13 август. Той е шампион в турнира през 2017 година.

Адриан Андреев бележи най-голям прогрес сред българите

Най-голям прогрес сред българите бележи Адриан Андреев, който достигна до четвъртфиналите на турнира на клей в Сеграте, Италия. Той се изкачва с 40 места до 1108-ата позиция. В подреждането при дуетите националът Александър Донски бележи леко отстъпление и вече е 108-ми.

Адриан Андреев

Водач в класацията на сингъл продължава да бъде Яник Синер (Италия) с 13450 точки, докато Карлос Алкарас (Испания) връща втората си позиция с 8160 точки, изпреварвайки с 40 точки Александър Зверев (Германия).

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В топ 10 на двойки няма промени, като Хари Хелиоваара (Финлнадия) и Хенри Патън (Великобритания) делят първото място с по 10050 точки.

ОЩЕ: Точно преди мача си с Мойс Куаме: Григор Димитров се оттегли от турнира в Лос Кабос

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Григор Димитров Адриан Андреев ранглиста на ATP
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес