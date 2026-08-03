Въпреки че се отказа от турнира в Лос Кабос: Григор Димитров продължава изкачването си в световната ранглиста

Най-добрият български тенисист Григор Димитров прогресира в световната ранглиста на АТР. 35-годишният хасковлия се изкачва с три места и вече заема 137-ата позиция, въпреки че през миналата седмица се отказа от участие на турнира в Лос Кабос заради травма.

Както е известно, преди дни Димитров получи „уайлд кард“ за участие в основната схема на надпреварата на твърди кортове от сериите Мастърс в Синсинати, която започва на 13 август. Той е шампион в турнира през 2017 година.

Адриан Андреев бележи най-голям прогрес сред българите

Най-голям прогрес сред българите бележи Адриан Андреев, който достигна до четвъртфиналите на турнира на клей в Сеграте, Италия. Той се изкачва с 40 места до 1108-ата позиция. В подреждането при дуетите националът Александър Донски бележи леко отстъпление и вече е 108-ми.

Водач в класацията на сингъл продължава да бъде Яник Синер (Италия) с 13450 точки, докато Карлос Алкарас (Испания) връща втората си позиция с 8160 точки, изпреварвайки с 40 точки Александър Зверев (Германия).

В топ 10 на двойки няма промени, като Хари Хелиоваара (Финлнадия) и Хенри Патън (Великобритания) делят първото място с по 10050 точки.

ОЩЕ: Точно преди мача си с Мойс Куаме: Григор Димитров се оттегли от турнира в Лос Кабос