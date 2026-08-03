Европейски съд потвърди: SUNO не може да използва музиката за обучение на ИИ без да плаща авторски възнаграждения

GEMA спечели на първа инстанция знаково дело срещу платформата Suno, което утвърждава правото на музикалните автори на съгласие и възнаграждение

Германската организация за колективно управление на авторски права в музиката GEMA постигна ключова победа срещу американската платформа за генериране на музика с изкуствен интелект Suno.

Регионалният съд в Мюнхен постанови, че Suno е нарушава авторското право, като е използва без разрешение защитени музикални произведения от репертоара на GEMA за обучението на своите модели в САЩ и ги е разпространява в Германия. Решението е на първа инстанция и подлежи на обжалване.

Съдът приема, че използването на защитена музика за обучение на генеративен изкуствен интелект изисква предварително разрешение и лиценз.

Според решението Suno трябва да предостави информация за приходите, получени от неправомерното използване, и да заплати обезщетение, чийто размер предстои да бъде определен.

Делото обхваща шест световноизвестни произведения от репертоара на GEMA – „Forever Young“ и „Big in Japan“ на Alphaville, „Mambo No. 5 (A Little Bit Of…)“, популяризирана от Lou Bega, „Atemlos durch die Nacht“ на Helene Fischer, както и „Daddy Cool“ и „Rasputin“ на Boney M.

В хода на производството GEMA е доказала, че системата на Suno може да генерира съдържание, което в значителна степен възпроизвежда разпознаваеми елементи от оригиналните композиции – мелодия, хармония и ритъм.

Съдът е отхвърлил тезата, че моделът усвоява единствено общи музикални закономерности, без да съхранява части от използваните произведения.

Особено значение има обстоятелството, че германският съд разглежда и обучението на модела, извършено на територията на САЩ. Той приема, че в конкретния случай използването не попада в обхвата на американската доктрина за „добросъвестна употреба“ – fair use (само за обучение или с некомерсиална цел).

Така местоположението на разработчика или на техническата инфраструктура не освобождава доставчика от задължението да зачита авторските права, когато услугата и нейните резултати се предлагат на европейския пазар.

„Това решение потвърждава принцип, който МУЗИКАУТОР последователно защитава - технологичният напредък не отменя авторското право. Изкуственият интелект може да бъде силен партньор в човешкото творчество, но при спазване на правата на творците“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Световната авторско-правна общност се обединява около идеята, че музиката, използвана за обучение на генеративни модели, трябва да бъде лицензирана още на входа – със знанието и съгласието на нейните автори и срещу справедливо възнаграждение.

Решението по делото срещу Suno е втората значима съдебна победа на GEMA срещу доставчик на услуги с изкуствен интелект. През ноември 2025 г. същият съд се произнесе в полза на организацията и по делото ѝ срещу OpenAI за използването и възпроизвеждането на защитени текстове на песни. Това решение също не е окончателно и се обжалва.

GEMA, с която МУЗИКАУТОР има договор за взаимно представителство, защитава правата на над 100 000 композитори, текстописци и музикални издатели, както и репертоара на повече от два милиона правоносители от цял свят чрез международните си договори за взаимно представителство.

Победата има значение далеч отвъд шестте произведения, включени в конкретното дело. Тя укрепва позицията на организациите за колективно управление и на творците в международния дебат за правилата, по които генеративният изкуствен интелект използва защитено съдържание.