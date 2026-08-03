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Ако отстрани Макаби: ЦСКА се изправя срещу бивш „армеец“ в плейофите на Лига Европа!

03 август 2026, 14:34 часа 403 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ако отстрани Макаби: ЦСКА се изправя срещу бивш „армеец“ в плейофите на Лига Европа!

Отборът на ЦСКА може да срещне носителя на Купата на Гърция ОФИ Крит в плейофите на Лига Европа, ако тимът на Христо Янев успе да преодолее Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на надпреварата. Това отреди жребият за втория по сила турнира на Стария континент, който се тегли днес в централата на УЕФА в Нион.

Първият мач в Гърция е насрочен за 20 август, реваншът е седмица по-късно

„Червените“ евентуално ще гостуват в първия двубой, който е предвиден да се проведе в Гърция на 20 август. Българският гранд ще бъде домакин в реванша на Националния стадион "Васил Левски" седмица по-късно.

ОФИ Крит не е започнал първенството на Гърция, а му предстои да играе финал за Суперкупата на Гърция срещу шампшиона АЕК Атина, който е евентуален съперник на Левски в плейофите на Шампионската лига. Любопитното е, че в тима на ОФИ играе бившият нападател на ЦСКА Аарон Лея Исека, който обаче така и не показа, че има място в състава на българския гранд.

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Лига Европа ЦСКА ОФИ Крит Макаби Тел Авив Аарон Исека
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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