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Автомобил блъсна 10-годишно момиче в Пернишко

03 август 2026, 11:58 часа 348 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Автомобил блъсна 10-годишно момиче в Пернишко

Катастрофа, при която е пострадало 10-годишно момиче, е станала вчера малко преди 12:00 часа на ул. „Георги Бунджулов“ в Брезник. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов, цитиран от БТА. По първоначални данни лек автомобил, управляван от 35-годишен мъж, е блъснал странично детето. В резултат на удара момичето е получило фрактура на лявото рамо. То е настанено за лечение в столично лечебно заведение и се намира под лекарско наблюдение, без опасност за живота. Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите му са отрицателни. Още: Излязло внезапно пред колата: Млад шофьор блъсна 7-годишно дете

По случая е образувано бързо производство. Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура - Перник. Подобен случай беше регистриран през август миналата година, когато 9-годишно дете беше блъснато в Брезник. На кръстовището на улиците „Нестор Петров“ и „Александър Филипов“ детето, което е управлявало велосипед, беше ударено от лек автомобил, управляван от 25-годишен местен жител. Още: Както си седяло на пейка: Шофьорка блъсна 13-годишно момиче и избяга

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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