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"Хората вече не са хора": Мъж от Варна публикува варварски готварски клип с котка (ВИДЕО)

03 август 2026, 13:24 часа 575 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Хората вече не са хора": Мъж от Варна публикува варварски готварски клип с котка (ВИДЕО)

Вълна от възмущение заля социалните мрежи след като мъж с потребителско име tsar_23 в TikTok публикува брутално и варварско готварско видео с котка. "Хората вече не са хора", както и предположения за психичното състояние на мъжа са само част от коментарите на потребителите под сигнала на организацията с нестопанска цел ANIMAL HOPE VARNA. Видно от публикацията от организацията сигнализират прокуратурата и МВР.

От организацията твърдят, че видеото е заснето в горски масив на територията на град Варна.

Посоченият текст във видеото гласи: „Изрод си прави кулинарно шоу с котки в гората!! Убива ги, дере ги и ги яде!“, а кадрите показват мъж, който ходи в гората и разказва как ще готви котка с гъби, като на дървото виси вече убита котка, завързана за крака.

В рамките на 11-минутното видео - въпросният мъж е заснел как дере кожата на животното, след което казва, че ще я транжира (разфасова) и видеото приключва. 

Видеото съдържа кадри с жестокост към животни - ВИДЕО, 18+

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Видеото идва на фона на дискусията около забраната на социалните мрежи за деца под 16-годишна възраст, но и малко повече от година след като в Перник бяха задържани серийни убийци на животни. Ставаше въпрос за мрежа, която предлагала чрез анонимни Telegram канали "услуги", при които поръчителите можели да заплатят за умишлено изтезание и убийство на животно, като в замяна получавали видеозаписи и снимки. ОЩЕ: Помните ли серийните убийци на животни от Перник: Скоро ще има възмездие за тях

Полицията разследва случая

Actualno.com се свърза и с ОДМВР - Варна. Стана ясно, че в областната дирекция на МВР има постъпил сигнал по повод разпространяваните материали в социалните мрежи.

От страна на варненската полиция незабавно са предприети действия за изясняване на всички факти и обстоятелства. Към момента работата по случая продължава, има образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Варна. 

Все още не ясно дали мъжът от видеото е установен и задържан. От областната дирекция не дадоха повече подробности, за да не застрашат работата по случая. ОЩЕ: За ужас на туристите: 26-годишен измъчва куче в Будва

Какво наказание може да получи мъжът от видеото?

Припомняме, че от лятото на 2025 г. са в сила законови промени, според които за жестокост към гръбначно животно, водеща до смърт или трайна вреда - наказанието е от 1 до 5 години затвор и глоба до 5000 лв. В случай, че деянието е заснето или извършено в група, какъвто е случая с двойката от Перник, но и с мъжа от кадрите край Варна - наказанието е по-високо - от 2 до 8 години затвор и глоба до 10 000 лв. При користен мотив или изпълнение на поръчка - затворът е от 3 до 10 години, а глобата до 20 000 лв. При особено тежките случаи лишаването от свобода е до 12 години, а глобата до 30 000 лв.

Припомняме, че по-строгите наказания дойдоха след обществено недоволство и протести в София и още няколко големи градове в защита на животните. Така депутатите се задействаха и в края на юли промяната в Наказателния кодекс беше вече факт. ОЩЕ: "Искаме работеща полиция": Протестите срещу насилието над животни разбудиха депутатите (ВИДЕО)

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МВР Варна котка насилие над животни TikTok жестокост към животни авторски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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