На 3 август Русия съобщи, че четирима души, сред които и едно дете, са загинали, а 10 са ранени в черноморския курорт Геленджик вследствие на атака с украински дрон. Вениамин Кондратиев, губернаторът на южния руски регион Краснодар, където се намират Геленджик и близкото село, което е било ударено, заяви, че украинската атака е била насочена срещу гражданска инфраструктура, и определи случилото се като трагедия.

„Броят на загиналите в (село) Архипо-Осиповка се е увеличил до четирима вследствие на падащи отломки от дрона, като още 10 души са ранени“, се посочва в изявление на местните власти.

„По указания на губернатора на мястото на инцидента е изпратен специализиран екип по медицина при бедствия. Двама възрастни и едно дете са откарани в болница“, гласи още информацията на властите.

Още: Промяна на войната: Обещания от САЩ за Украйна. Ядреното оръжие в Европа – идват промени (ОБЗОР - ВИДЕО)

A Ukrainian drone shot down by Russian air defenses crashed onto a crowded beach near Gelendzhik, killing 3 civilians and injuring 13. Krasnodar region's governor said the casualties were caused by falling debris rather than a direct strike. No air raid warning had reportedly… pic.twitter.com/ryqYnjkDtF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 3, 2026

Без обявена тревога

Видео, публикувано в социалните мрежи, показва украински дрон, който се разбива в плажната зона на селото. Епизодът е последван от силен взрив.

Украински източници посочват, че дронът е бил свален от руската противовъздушна отбрана, но се е разбил на препълнен плаж близо до Геленджик. И губернаторът на Краснодарския край всъщност потвърди, че жертвите са били причинени от падащи отломки, а не от пряк удар.

Според информация в украинските канали преди инцидента не е била обявена тревога за въздушно нападение.

Още: Русия събира "оцелелите" украински дронове и ги ползва за провокации в Европа: Трупат се все повече данни (СНИМКИ)

В Геленджик, на черноморския бряг, се намира дворецът на диктатора Владимир Путин, който излезе на бял свят в пълен блясък благодарение на разследването на вече покойния опозиционер Алексей Навални и неговия Фонд за борба с корупцията.