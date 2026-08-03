Трансфер №9 ще каже "не" на Левски?

Левски имаше много навременна и успешна лятна селекция, след като стана шампион на България. "Сините" привлякоха осмина футболисти, като трансферите им не изглежда да са приключили. Възможно е обаче деветата им цел да им се изплъзне.

Ще каже ли желаният защитник "не"?

Става дума за централния защитник Жоао Гуларт, на 26 години, от португалския Каса Пиа. Твърди се, че треньорът на Левски - Хулио Веласкес, много иска да го има в състава си. За целта клубът е готов да брои впечатляващите 1,5 милиона евро.

Португалският вестник "Record" обаче писа тези дни, че един от най-постоянните играчи на Каса Пиа няма да ги напусне и дори ще им бъде капитан съвсем скоро. Според медията Гуларт е заявил, че е фокусиран само върху настоящия си клуб, въпреки че има сериозен интерес към него от страна на други клубове.

Изкушават го с важна роля в Каса Пиа

Договорът на защитника с португалския тим изтича, но той е готов да го поднови. "Това е много семеен и устойчив клуб", казва португалецът.

Говореше се, че Левски готви офанзива за защитника, след като реваншът с Университатя (Крайова) приключи. Българският тим се класира за следващата фаза, с което си осигури още доходи от УЕФА, с което може да си позволи да плати за Гуларт.