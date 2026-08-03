"Преди да обединява дясното, да отговори за OFAC": Мирчев призова Борисов да се оттегли от политиката

"Преди да „обединява дясното“, да даде отговорите. Без театър, без клетви и без отклоняване на разговора. А ако не може или не иска - да остави политиката и обществото на мира и да се оттегли". Този призив отправи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов във "Фейсбук". Повод за него е изнесен от BIRD документ от САЩ, в който има показания на Васил Божков, че Борисов е взел подкуп от него. Става въпрос за страница от документ от делото, което Васил Божков е завел в САЩ в опит да му бъдат свалени американските санкции по "Магнитски".

Мирчев коментира, че става въпрос за официална позиция на американска държавна институция, представена пред федерален съд. "Тя не може да бъде заметена с театрални номера, клетви в деца, внуци и близки или с поредното „не коментирам части от документи“, каза още съпредседателят на "Да, България".

Според Мирчев, ако Борисов твърди, че написаното от OFAC е невярно и очерня името му, логичната реакция би била самият той публично да поиска от американската институция обяснение

Думите му дойдоха след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви във вчерашния ден, че не коментира части от документи, както и че вече е коментирал лъжите на Божков и че се е заклел във внуците си за всичко по темата. ОЩЕ: Бойко Борисов отговори за изнесен от Bird документ от САЩ, че е взел подкуп от Васил Божков

Питанията на Мирчев

Лидерът на Да, България", счита, че са нужни са отговори по същество.

"Какви доказателства стоят зад позицията на OFAC? Българската прокуратура вече разследва твърденията на Божков, но прекрати производството през декември 2023 г., без да се стигне до обвинение. Сега, когато има нов официален документ от OFAC, мълчанието не е приемлив отговор.

Ще изиска ли прокуратурата новите документи и доказателствата, представени пред американските институции? Ще се заинтересуват ли от тях и останалите компетентни български органи? Или отново ще се престорят, че темата не съществува?

Ако за ГЕРБ това не е тема - това е техен проблем. Ако за партията санкциите, съмненията и подобни официални констатации не са пречка някой да заема висши позиции или да води листи - пак е техен проблем", пише още Мирчев във "Фейсбук". ОЩЕ: "То на него от едно време законът все му пречи": Даниел Вълчев за Борисов и президентския вот