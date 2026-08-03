Левски изтегли късата клечка! Много трудни съперници дебнат „сините“ в плейофите на Лига Европа!

Левски ще играе срещу гръцкия ПАОК Солун с Кирил Десподов или белгийския Андерлехт в плейофите на Лига Европа, ако загуби мачовете си срещу Кайрат в Шампионската лига по футбол. Отпадналият от българо-казахстанската двойка ще бъде домакин в първия мач на 20 август и ще гостува седмица по-късно. Левски няма да срещне ПАОК или Андерлехт само при победа срещу Кайрат, която ще изпрати „сините“ в плейофите на турнира на богатите срещу АЕК Атина.

Победителят от двойката ПАОК – Андерлехт чака „сините“

През миналата година ПАОК, трети в първенството, направи силна кампания в Лига Европа, където достигна и до равенство 3:3 срещу Лудогорец като гост. Гърците достигнаха до елиминациите, а там отстъпиха с 1:3 общ резултат срещу испанския Селта Виго. Голямата звезда на отбора продължава да бъде офанзивният халф Янис Константелиас, оценяван на над 20 милиона евро, а капитанът на българския национален отбор Десподов вече натрупа 121 мача, 26 гола и 29 асистенции за солунчани.

Левски отстрани ПАОК в Лигата на конференциите през сезон 2022/2023 под ръководството на Станимир Стоилов. Този сезон бе между два, в които гърците бяха четвъртфиналисти две поредни години.

Андерлехт завърши сезона в Белгия на четвърто място и започна Лига Европа от втория кръг, където надви шведския Хамарби с 4:1 общ резултат. Отборът обаче направи слаба година в евротурнирите през есента и бе елиминиран последователно от Хекен в Лига Европа и от АЕК Атина в плейофа на Лигата на конференциите.

Оценявани най-скъпо в отбора са канадският национал Нейтън Салиба и 19-годишният сръбски нападател Михайло Цветкович, от които през новия сезон ще се изисква още повече заради изходящите трансфери. През лятото Андерлехт продаде халфа Натан Де Кат на Хофенхайм (18.5 милиона евро), Ян-Карло Симич на Ал-Итихад (15 милиона), нападателя Кейсуке Гото на Фрайбург (10 милиона) и други.

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