Предупреждение: Сайтове-клонинги мамят в онлайн търговията

Българската Ритейл Асоциация (БРА), която обединява водещите търговски марки и ритейлъри в България, излиза с официално предупреждение за зачестили случаи на “бранд фишинг“ – създаване на фалшиви сайтове-двойници на известни брандове. “В разгара на сезонните намаления, когато вниманието на всички ни е притъпено от масовите и напълно легитимни разпродажби, киберпрестъпниците използват момента, за да подмамят потребителите с несъществуващи оферти. В тази схема ударът е двоен – вие, нашите клиенти, понасяте преки финансови загуби и риск за личните си данни, а ние, легитимните български търговци, се изправяме срещу злоупотреба с името и репутацията ни, градени с години на честен труд.“, предупреждават от асоциацията.

Как подправят легитимните брандове?

Киберпрестъпниците изтеглят визуалното съдържание на автентичните онлайн магазини – логата, продуктовите снимки, рекламните банери и дори общите условия, и ги качват на уебсайтове с домейни, които имитират оригиналните. С агресивни и евтини реклами в социалните мрежи (Facebook, Instagram, TikTok) те обещават “ликвидация“ с намаления в размер на 80-90%. Тъй като сайтовете изглеждат визуално идентични с оригиналните платформи, потребителите въвеждат данните на банковите си карти, за да платят направена покупка. Поръчаната стока никога не пристига, а данните на картите им биват откраднати и впоследствие използвани за нерегламентирани трансакции.

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Как да разпознаете измамата?

Снимка Българска Ритейл Асоциация

За да предпазят потребителите, БРА посочват основните белези, по които фалшивият сайт-клонинг може да бъде разпознат веднага:

1. Адресът на сайта (домейнът): Винаги проверявайте изписването на интернет адреса в браузъра си. Измамниците не могат да купят оригиналния домейн (напр. brand.bg), затова използват вариации като brand-bulgaria.com, brand-bg.shop, brand-outlet.top и др.

2. Липса на опцията “Наложен платеж“: Почти всички български търговци и онлайн магазини предлагат плащане при доставка чрез куриер (наложен платеж). Фалшивите сайтове изискват единствено предплащане с банкова карта, за да източат данните ви. Ако нямате избор за плащане при доставка – напуснете сайта.

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3. Прекалено ниски, нереални цени: Ако марково яке или качествени обувки, които стандартно струват 200 евро, се продават за 20 евро, това е сигурен знак за измама, а не за реално намаление. Зад всеки оригинален продукт стои гарантиран произход и качество, ето защо е нереално такъв артикул да се предлага под себестойността си.

4. Липса на ЕИК и контакти: Всеки легитимен български онлайн магазин по закон е длъжен да публикува в сайта си името на юридическото лице, ЕИК (Булстат), адрес на управление и телефон за връзка. В сайтовете-клонинги тази информация липсва, а в най-добрия случай имат само генерична форма за контакт чрез имейл.

5. Лош превод и правописни грешки: Наличие на несъответствия – бутони на английски език в българска версия на сайта, разбъркан словоред и граматически грешки, получени от автоматичен превод на оригиналните текстове.

Съветите на БРА за безопасно пазаруване:

Снимка Българска Ритейл Асоциация

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• Влизайте директно на сайтовете на търговците, а не през линкове: Ако видите невероятна оферта в социалните мрежи, не бързайте да кликнете на рекламата. Вместо това отворете браузъра си и изпишете ръчно официалния уебсайт на любимия си бранд, за да проверите дали намалението наистина съществува там.

• Проверявайте историята на домейна: Чрез безплатни инструменти в интернет като whois.com можете да проверите кога е създаден сайтът. Ако магазинът съществува от години, но домейнът му е регистриран преди две седмици – незабавно се откажете от покупката.

• Проверявайте профилите в социалните мрежи, които рекламират: Често фалшивите сайтове пускат реклами от прясно създадени Facebook или Instagram страници с по 10-20 харесвания и странни имена (например Fashion Store 2026), които нямат нищо общо с официалните и сертифицирани страници на големите брандове (които обикновено имат хиляди последователи).

• Четете коментарите под рекламите: Измамниците често бързат и забравят да изтрият гневните коментари на вече излъгани потребители под рекламните си публикации. Ако видите коментари като “Сайтът е измама!“, “Не купувайте, фалшив е!“ или ако опцията за коментари под рекламата е напълно забранена, това е сигурен знак за опасност.

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• Проверете условията за връщане и рекламация: Легитимните търговци винаги имат ясни и детайлни секции за „Условия за връщане“ съгласно европейското законодателство. При сайтовете-клонинги тези страници или липсват, или са написани изключително повърхностно и неясно.

“Като асоциация, представляваща законния и прозрачен бизнес в България, за нас е важно да защитим общата ни връзка на доверие. Призоваваме потребителите към повишено внимание, за да не позволяваме на киберпрестъпниците да помрачат удоволствието от пазаруването в сезона на намаленията. Пазарувайте разумно и само от официалните ни канали!“, призовават от Управителния съвет на Българската Ритейл Асоциация.