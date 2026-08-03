"Последната линия и сила на съпротивата“: Мицкоски отдалечава РСМ от ЕС

Македонският премиер Христиан Мицкоски отдалечава Северна Македония от Европейския съюз, а последното доказателство за това може да се открие в неговата пламенна партийна реч в Пелинце за Илинден. В нея той спомена Европейския съюз само веднъж и в заговори за предателства, утайки, отрова, цинизъм, но и обеща, че никога няма да приеме отстъпки по въпросите за националната идентичност, въпреки тя не е застрашена.

Всъщност става въпрос за условие в европейската преговорна рамка, на което югозападната ни съседка се е съгласила и което предвижда включване на македонските българи в македонската конституция, за да имат равни права с останаите етноси в страната.

Въпросът обаче в югозападната ни съседка се представя като национално предателство и страната вече 4 години отказва да изпълни това условие за Европейския съюз. ОЩЕ: Мицкоски: Няма да позволя конституционните промени, които България изисква

Атака към опозицията

В тази връзка Мицкоски атакува с всичка сила опозицията, обиди я и заяви, че е извършила национални предателства, вместо да говори за единство, предаде македонската медия "Независен". „Никога няма да приема поведението им (на опозицията - бел. ред.) на отстъпки по въпроси, които са блокада по пътя ни към ЕС и никога няма да разочаровам народа", подчерта Мицкоски, а в сутрешното си изявление партията му ВМРО-ДПМНЕ повтори речта му, добавяйки, че партията никога няма да се откаже от борбата да направи Северна Македония по-добро място за живеене, общ дом за всички в бъдеще.

„Народът никога няма да бъде разочарован и никога няма да приеме досегашното поведение на отстъпки по въпросите на националната идентичност по пътя на европейската интеграция, на каквато и да е цена".

"Не попадайте в капана на утайката, която създават. Моля, бъдете внимателни и не вярвайте на утайката от провали, цинизъм и омраза към всичко, което е успешно. Нашето поколение има задължението да се бори за нещо, което е също толкова важно - да съхрани душата, да възстанови вярата в институциите, да възстанови достойнството на честния човек и да направи надеждата отново най-силната движеща сила на нашето общество", посочва още Мицкоски в речта си. ОЩЕ: Македонската църква оправдава враждебността към българите: Духовник от РСМ плаши със самоунищожение