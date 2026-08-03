Мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна, движението е затруднено

Челен удар между лек и товарен автомобил отне живота на един от водачите, който е загинал на място. Още: Млада жена загина при катастрофа между кола и камионВ участъка на катастрофата, станала на главния път София – Варна, в района на лясковското село Добри дял, са изградени обходни маршрути за автомобили до 12 тона. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново, цитирани от БТА. Трасетата са през град Лясковец и село Козаревец. Автомобилите над 12 тона изчакват на място. Още: След тежката катастрофа на АМ "Марица": Ето какво е състоянието на пострадалите

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