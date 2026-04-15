Издирват 40-годишен мъж в подножието на Витоша

40-годишен мъж е изчезнал и е обявен за издирване от сектор "Издирване" на СДВР. По подадения сигнал вече е създадена организация от "Търсене и спасяване - България", съобщиха от сдружението.

Екипите на "Търсене и спасяване - България" участват в съвместна операция по издирване. Действията се осъществяват по молба и в координация със сектор „Издирване" към СДВР. Към момента четири екипа на организацията работят на терен в кварталите в подножието на Витоша.

Издирвателните мероприятия продължават. Допълнителна информация ще бъде предоставена при развитие по случая.