Войната в Украйна:

Издирват 40-годишен мъж в подножието на Витоша

15 април 2026, 21:35 часа 493 прочитания 0 коментара
Снимка: Тръсене и спасяване - България
40-годишен мъж е изчезнал и е обявен за издирване от сектор "Издирване" на СДВР. По подадения сигнал вече е създадена организация от "Търсене и спасяване - България", съобщиха от сдружението.

Екипите на "Търсене и спасяване - България" участват в съвместна операция по издирване. Действията се осъществяват по молба и в координация със сектор „Издирване" към СДВР. Към момента четири екипа на организацията работят на терен в кварталите в подножието на Витоша.

Издирвателните мероприятия продължават. Допълнителна информация ще бъде предоставена при развитие по случая.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Издирване Витоша София мъж изчезнал мъж
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес