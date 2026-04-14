Спорт:

Пожар изпепели четири автомобила в междублоково пространство в Русе

14 април 2026, 20:02 часа 152 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пожар изпепели четири автомобила в междублоково пространство в Русе. Около 15 часа, живеещи в съседните кооперации чули гърмежи, след което видели огромните пламъци и позвънили на спешния телефон. На мястото са изпратени два пожарни автомобила и помощна техника. Огънят бе овладян бързо, няма пострадали хора, предава Нова телевизия.

Четирите автомобила са напълно унищожени, огънят е нанесъл щети по фасадата и прозорците на един жилищен блок. Хората от района подозират умишлен палеж, но причините за пожара предстои да се разследват.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Русе коли Автомобили пожар
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес