Големият проблем на ЦСКА, заради който Христо Янев не може да изгради игрови облик (ВИДЕО)

ЦСКА няма гръбнак на отбора и заради това Христо Янев все още не може да изгради игрови облик: това каза спортният журналист на Actualno.com Стефан Йорданов в последния епизод на предаването "Точно попадение". Според него, при "червените" се правят много промени в състава и няма ядро от футболисти, около които да се гради стил на игра. Такъв пример е централната двойка защитници, която в почти всеки мач е различна. Така бе и във Вечното дерби срещу Левски, когато имаше необичайно партньорство между Теодор Иванов и Факундо Родригес.

ЦСКА няма гръбнак, около който да се гради отбора

"При ЦСКА ми прави впечатление, че този отбор сякаш няма гръбнак. Постоянно има промени, особено централната двойка защитници. Виждаме ги във всякакви конфигурации. Сега беше интересно да видим Теодор Иванов и Факундо Родригес. Нека похвалим Христо Янев, че даде шанс на Теодор Иванов да изведе ЦСКА като капитан, както и че пусна Петко Панайотов като титуляр. Това дава повече на такива дербита, когато гледаме българи", коментира Стефан Йорданов.

"Червените" все още са в търсене на най-добрата си версия

"ЦСКА все още са в някакъв процес, търсят най-добрата си версия. Включително и по крилата - все още се ротира. Нападателите - Годой и Питас... Лично за мен Годой трябва да бъде титуляр. ЦСКА има време да напипа този ритъм, защото сякаш по-важно е какво ще се случи в началото на другия сезон. ЦСКА трябва да бъде готов за евромачовете, които предстоят, защото според мен "червените" ще играят в Европа", добави още спортният журналист.

