Официално: Няма данни за компрометирани имейли до летището в Пловдив

Няма компрометирани имейли в администрацията на летище Пловдив. Това заяви за БНТ изпълнителният директор на аeрогарата Красимир Пешев. Проблеми не са регистрирани в общинската администрация, както и в районните кметства, посочиха на свой ред от общината. Повод за реакциите стана публикация на Ройтерс, според която руски хакери са атакували стотици електронни пощи в Европа, включително и в Пловдив. От полицията и прокуратурата до този момент не са отговорили на въпросите, поставени от БНТ.

Във връзка с твърдението, че руска намеса е блокирала услугите за сателитна навигация преди посещението на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен у нас миналата година, от летище Пловдив уточниха, че такава извънредна ситуация изобщо не е имало. Според директора аеропортът има тройна резервация от гледна точка на процедурите за кацане. Самолетът на Урсула фон дер Лайен миналата година се е приземил, като е използвал една от трите навигационни системи на летището, коментира още Пешев.

Разкритията за хакерска атака

По-рано днес бе съобщено, че свързани с Русия хакери са проникнали в стотици имейл акаунти на украински прокурори и други висши служители. Атаката е засегнала и имейл акаунти на държавни и правителствени служители и военни в Румъния, Гърция, България и Сърбия. Мащабната руска шпионска акция е разкрита от група британски и американски изследователи на киберзаплахи. Данните са проверени и оповестени от Ройтерс.

Добре известна група от свързани с Русия хакери са проникнали в над 280 имейл акаунта между септември 2024 г. и март 2026 г. Най-много от жертвите са били в Украйна - предимно разследващи и прокурори. В България хакерите са проникнали в поне 4 електронни пощенски кутии на хора от местната власт в област Пловдив. Ройтерс припомня, че руска намеса стана причина за проблем с навигационните системи при кацането на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Пловдив миналия септември.