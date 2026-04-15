Спорт:

Официално: Няма данни за компрометирани имейли до летището в Пловдив

15 април 2026, 19:42 часа
Снимка: БГНЕС
Официално: Няма данни за компрометирани имейли до летището в Пловдив

Няма компрометирани имейли в администрацията на летище Пловдив. Това заяви за БНТ изпълнителният директор на аeрогарата Красимир Пешев. Проблеми не са регистрирани в общинската администрация, както и в районните кметства, посочиха на свой ред от общината. Повод за реакциите стана публикация на Ройтерс, според която руски хакери са атакували стотици електронни пощи в Европа, включително и в Пловдив. От полицията и прокуратурата до този момент не са отговорили на въпросите, поставени от БНТ.

Още: Заради силния вятър: Пренасочиха седем полета от летище София

Във връзка с твърдението, че руска намеса е блокирала услугите за сателитна навигация преди посещението на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен у нас миналата година, от летище Пловдив уточниха, че такава извънредна ситуация изобщо не е имало. Според директора аеропортът има тройна резервация от гледна точка на процедурите за кацане. Самолетът на Урсула фон дер Лайен миналата година се е приземил, като е използвал една от трите навигационни системи на летището, коментира още Пешев.

Разкритията за хакерска атака

По-рано днес бе съобщено, че свързани с Русия хакери са проникнали в стотици имейл акаунти на украински прокурори и други висши служители. Атаката е засегнала и имейл акаунти на държавни и правителствени служители и военни в Румъния, Гърция, България и Сърбия. Мащабната руска шпионска акция е разкрита от група британски и американски изследователи на киберзаплахи. Данните са проверени и оповестени от Ройтерс.

Още: Сигнал за бомба доведе до евакуация на Летище "Пловдив"

Добре известна група от свързани с Русия хакери са проникнали в над 280 имейл акаунта между септември 2024 г. и март 2026 г. Най-много от жертвите са били в Украйна - предимно разследващи и прокурори. В България хакерите са проникнали в поне 4 електронни пощенски кутии на хора от местната власт в област Пловдив. Ройтерс припомня, че руска намеса стана причина за проблем с навигационните системи при кацането на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Пловдив миналия септември.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес