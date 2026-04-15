НЗОК внесе яснота за огромни разлики в цените на лекарства за деца

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) излезе с позиция относно изнесената в публичното пространство информация, свързани с огромната разлика в цените на лекарства за лечение на деца, които някои болници са закупили. Припомняме, че вчера служебнит заместник-министър на здравеопазването Владимир Афенлиев съобщи, че четири държавни болници в София и по една в Пловдив, Плевен и Варна са купували едни и същи медикаменти на различни цени - между 46 000 и над 150 000 лв.

От НЗОК обясняват, че финансирането на лечението на лица до 18 години за дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, се осъществява чрез трансфер от Министерството на здравеопазването към НЗОК.

"В бюджета на НЗОК е предвиден специален ред за извършването на тези трансфери, като механизмът за тяхното разходване е нормативно регламентиран от Министерството на здравеопазването. В рамките на действащата нормативна уредба фондът няма функцията да формира политики и не разполага с правомощия за самостоятелни инициативи за промени в реда и условията за одобряване, отчитане и заплащане на лекарствените продукти", се казва в позицията на Касата.

От становището става ясно, че здравната каса изпълнява функции по администриране и разплащане на тези средства при стриктно спазване на Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, наредбите на министъра на здравеопазването и специални правила, съгласувани с министъра на здравеопазването.

"Здравният фонд не разполага с правомощия да одитира ценообразуването и процедурите, при които се договарят цените на неразрешените и нерегистрирани в страната лекарствени продукти, предназначени за терапии, одобрявани по реда на Наредба 2 от 2019 г. на МЗ. НЗОК осъществява тази дейност при условията на обвързана компетентност и заплаща стойността на приложеното лечение директно на лечебните заведения при наличие на изискуемите документи и след като получи необходимия трансфер от Министерството на здравеопазването", се казва в позицията им.

От НЗОК подчертават, че лечебните заведения, за които е изнесена информация, са държавни структури, чийто принципал е Министерството на здравеопазването. "В този смисъл министерството е в течение на извършваните дейности и разходи, а НЗОК ежемесечно и стриктно отчита разходването на тези средства съгласно установения ред и съгласно формуляри, утвърдени от Министерството на здравеопазването", обясняват още от Касата.