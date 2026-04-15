От дефект в ефект? МВР с данни, че бори купуването на гласове доста по-мощно от кабинета "Главчев"

"Има три неща, които всеки ще запомни, защото не са били правени досега" - това заяви служебният премиер Андрей Гюров четири дни преди предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април. Той говори на брифинг на координационния съвет за организирането на вота, като акцентира върху няколко от предприетите мерки против купуването на гласове и контролираното гласуване. "Първо, сложихме край на тъмните стаички и на тъмните методи за контрол на вота – в неделя за първи път ще се гласува с паравани", каза Гюров.

"Това е граница между свободния избор и контролирания вот, слага се край на снимките, на ваденето на бюлетини от джоба и на използването на всякакви наръчни средства за уцелването на правилното квадратче в бюлетината", смята той.

"Второ, направихме крачка към истинска достъпност – разработихме приложение за хората със зрителни увреждания.

Трето и най-видимо, показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове. Резултатът е не само повече разследвания, а по-високо доверие, 1 милион конфисувани евро, като акциите на полицията продължават до изборите. Няма тайник, няма чекмедже, няма пояс или кандидатска листа, които да могат да скрият тези, които искат да изкривят и опорочат вота на българските граждани и нашето бъдеще", категоричен е служебният министър-председател.

Той отново цитира и оперативната информация, изнесена по-рано от МВР, за "огромна сума фалшиво евро", което ще бъде използвано за купуване на гласове. "От българските граждани зависи със своя глас в неделя да обезсмислят тези усилия на купувачите, защото високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми", призова Андрей Гюров.

10 897 паравана, приложение за хора с увреждания и пломби за чувалите с бюлетини

От координационния център към Министерски съвет обявиха, че всички изборни книжа и материали, които са ангажимент на МС и на областните управители, са подготвени, разпечатани, разпределени и доставени. Осигурени са 10 897 паравана за гласуване и са предоставени на всички общини, "така че да сложим край поне на част от практиките за купуване на гласове и контрол на вота".

Много важна роля имаше Министерството на електронното управление (МЕУ) - с негова помощ са изработени QR кодове за по-лесен и информиран избор на хората с увреждания.

Сигурността на книжата също е гарантирана, твърди координационният център - осигурени са пломби с номера на всички чували с бюлетините, "за да няма изненади с внезапно изчезнали бюлетини, ако Конституционният съд проверява изборните резултати".

МЕУ е насочило своите усилия в две насоки – възможност за проверка чрез видеонаблюдение и машините за гласуване. То е предоставило своя капацитет на ЦИК, за да извърши тя своя дял от процеса по осигуряване на гласуването с машини. МВР продължава охраната на машините и бюлетините. МВнР пък е влязло в засилена координация с дипломатическите и консулските представителства, както и с българските общности в чужбина. Над 60 000 наши сънародници подадоха заявления за гласуване зад граница. Дори неподалите заявление могат да гласуват. Машините са изпратени към всички секции в чужбина, където е определено да се гласува с устройства – това е станало още на 8 април, много по-рано от предвиденото, стана ясно от данните на координационния съвет.

МВР направи сравнение "преди" и "сега" в борбата срещу купуването на гласове

Зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев (на заглавната снимка) изнесе отделна статистика, която според него доказва по-добрата работа на МВР срещу купения и контролирания вот спрямо действията на ведомството на изборите през октомври 2024 г. Тогава на власт беше служебният кабинет на Димитър Главчев (втори пореден с Главчев като служебен премиер).

Резултатите, събрани през цялата кампания и налични към 9 ч. днес, 15 април, показват:

брой получени сигнали - 1743. За същия период през 2024 г. те са 479, т.е. сега са 3,6 пъти повече;

образувани наказателни производства – 461 срещу 100 преди две години, или 4,6 пъти повече;

образувани бързи досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите – 458 срещу 89 четири дни преди изборите през 2024 г., или 5,1 пъти повече;

брой задържани лица – 288 срещу 56, или 5 пъти повече;

брой предупредителни протоколи по ЗМВР – 4188 срещу 1399, точно три пъти повече;

Специализирани полицейски операции – 226 срещу 210, със 7,6% повече, т.е. с почти същия ресурс са постигнати повече резултати.

Анчев разкри и новина от последните минути - задържани са 5000 евро и 6000 британски паунда, предназначени за купуване на гласове. Той обаче не даде повече подробности, включително за това къде е осъществена акцията.

Още: Емил Дечев: Кметове са замесени в схеми с помощи и купуване на гласове