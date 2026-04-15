Разликата стана двуцифрена: Левски стъпи накриво срещу ЦСКА, но Лудогорец пропадна срещу Арда

Лудогорец допусна изненадваща загуба с 0:1 в гостуването си на Арда Кърджали, което беше и последният им мач от редовния сезон в Първа лига. "Орлите" не успяха да се възползват от грешката на лидера Левски, който направи равенство 1:1 с ЦСКА на 13 април. Така разликата между "сините" и "зелените" става двуцифрена - 10 точки. След загубата Лудогорец не просто изостава от първото място, а и се доближава до третото, където ЦСКА 1948 изостава само с 1 точка.

Лудогорец доминираше, но Арда вкара

Доминацията на Лудогорец се усещаше не само през първото полувреме, а и през целия мач. "Орлите" владееха топката през 56% от времето на първата част, н Арда беше по-ефективният отбор. "Небесносините" отбелязаха единствения гол в мача още в 4-тата минута чрез Димитър Велковски. До края на първото полувреме те отправиха само още един удар, докато Лудогорец стреля цели 13 пъти към вратата на Анатоли Господинов, но без успех.

Втората част не ни предостави нищо по-вълнуващо

През втората част разградчани продължиха доминацията си. Те отстъпиха владението на топката на Арда през само 34% от времето, но отново не стигнаха до гол. И все пак Арда стигна до 1 точен удар към вратата на Хендрик Бонман. Представянето в атака на Лудогорец обаче беше по-слабо през второто полувреме. "Орлите" отправиха 7 удара, което изглежда малко на фона на 13-те през първата част.

2 от тях бяха точни, но отново не успяха да преодолеят Господинов. Така голът на Велковски от 4-тата минута остана единствен в мача и крайният резултат остана 1:0 в полза на Арда Кърджали.

