Радар за икономика: Най-важните новини на 15 април 2026 г.

15 април 2026, 23:00 часа
Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 15 април 2026 г.

Кризата с горивата: Ново поскъпване на природния газ поиска "Булгаргаз"

В разгара на кризата с горивата заради ситуацията в Близкия изток "Булгаргаз" предложи цена на природния газ за май от 35,98 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да разгледа ценовото предложение. Заявлението е публикувано от енергийния регулатор. Кризата с горивата: Ново поскъпване на природния газ поиска "Булгаргаз"

Петролна битка: Прогнозите се сблъскаха – кой диктува цената в момента?

Цената на петрола е с неясна посока, след като различните сортове се движат разнопосочно в сутрешната търговия на фона на продължаващата несигурност около доставките от Близкия изток, докато пазарите следят и възможностите за подновяване на преговорите между САЩ и Иран. Основен фактор за колебанията остава ситуацията около Ормузкия проток – ключов маршрут за транспортиране на суров петрол и петролни продукти от Персийския залив към световните пазари. Петролна битка: Прогнозите се сблъскаха – кой диктува цената в момента?

Край на затишието: Еврото проби ключови нива и промени играта срещу долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар доближава нивото от 1,18 към американската валута, което е невиждано от няколко месеца. Европейската валута бе на значително по-ниски стойности през последните няколко седмици заради силния долар, след началото на война в Иран. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута бе заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток. Край на затишието: Еврото проби ключови нива и промени играта срещу долара

Важно за новите пенсии: Обявиха размера на средния осигурителен доход

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2026 г. е 1005,28 евро,, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2025 г. до 31.01.2026 г. е 967,45 евро. Това обяви Националният осигурителен институт (НСИ). Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец март 2026 г.

Промишленото производство в България продължава да се свива

В България промишленото производство отчита спад от 8 на сто през февруари на годишна база. Това показват първоначалните сезонно коригирани данни на Евростат, публикувани днес. Така страната ни е останала с третия по големина спад в промишлеността в ЕС от декември 2025 г. Към ноември миналата година България отчиташе най-голям спад на промишленото производство в ЕС за шести пореден месец.

Пламен Иванов Отговорен редактор
евро Промишленост Пенсии петрол цена на газа
