"Левски на Веласкес като Ман Сити на Гуардиола! Един ден Хулио ще води отбор от топ 5 първенствата на Европа!"

Решението на Хулио Веласкес да излезе срещу Левски с четирима централни защитници е модерно, дори изповядвано и от Пеп Гуардиола в Манчестър Сити. Разликата обаче е, че Веласкес няма изпълнителите, с които да реализира всички футболни идеи в главата си. Това каза спортният журналист Стефан Йорданов в последния епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Според него, Веласкес е модерен треньор, който е бонус за българския футбол, като вярва, че един ден испанецът ще стигне до отбор от топ 5 първенствата на Европа.

Веласкес има модерни идеи за футбола

"Специално попитах Христо Янев на пресконференцията след мача дали е очаквал толкова дефанзивен Левски, защото излязоха с четирима централни защитници. Той самият призна, че е очаквал дефанзивен Левски, но не и как точно ще изглеждат като постройка. Та Хулио Веласкес отново изненада съперника, но може би изненада и своите футболисти. Изключително интересен треньор и мисля, че той е много разнообразен, с модерни идеи", заяви Стефан Йорданов.

Ще стигне ли Веласкес до голям клуб от Европа?

"Даже ще дам една смела прогноза - според мен Веласкес ще води един ден отбор от топ 5 първенствата на Европа, защото според мен е много качествен треньор. Но тук няма изпълнителите - в Левски няма играчите, които да му изпълнят всички тези идеи, които има в главата. Но със сигурност е голям бонус, че имаме такъв треньор в българския футбол", добави още спортният журналист.

"Специално за решението му да излезе с четирима централни защитници - виждали сме го при най-модерните отбори, включително от Манчестър Сити на Пеп Гуардиола. Беше интересно откъм идея, но на терена нищо не видяхме", завърши Стефан.

