Най-важните новини за деня: 15 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 15 април 2026 г.

"ГОТВИ СЕ ГОЛЯМА СУМА ФАЛШИВО ЕВРО ЗА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ": ГОВОРИ ЕМИЛ ДЕЧЕВ

Имаме информация, че през следващите дни се подготвя голяма сума фалшиво евро за купуване на гласове. Това съобщи служебният вътрешен министър Емил Дечев в ефира на Нова телевизия. Той се обърна към хората и ги предупреди, че може да продадат гласа си за без пари. „Трудно ми е да кажа какъв процент са хванатите 1 млн. евро за купуване на гласове, защото ние трябва да знаем цялата подготвена сума. Тук има и фалшиво евро“, заяви още силовият министър.

ОТ ДЕФЕКТ В ЕФЕКТ? МВР С ДАННИ, ЧЕ БОРИ КУПУВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ ДОСТА ПО-МОЩНО ОТ КАБИНЕТА "ГЛАВЧЕВ"

"Има три неща, които всеки ще запомни, защото не са били правени досега" - това заяви служебният премиер Андрей Гюров четири дни преди предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април. Той говори на брифинг на координационния съвет за организирането на вота, като акцентира върху няколко от предприетите мерки против купуването на гласове и контролираното гласуване. "Първо, сложихме край на тъмните стаички и на тъмните методи за контрол на вота – в неделя за първи път ще се гласува с паравани", каза Гюров.

СХЕМИТЕ ЗА "ИНВАЛИДИЗИРАНЕ" НА БЮЛЕТИНАТА: КАК ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПОВИШИ ЧЕСТНОСТТА НА ИЗБОРИТЕ? (СНИМКИ)

Остават броени дни до предсрочния парламентарен вот на 19 април, на който България ще излъчи състава на своето 52-о Народно събрание и новата легислатура от 240 народни представители. В продължение на седмици Actualno.com ви представя най-важните въпроси и отговори за извънредните изборите и за какво да внимаваме в изборния ден.

ЗАЛОГ ЗА МИЛИОНИ: ДЪРЖАВАТА СЪЖИВЯВА АНТИКОРУПЦИОННАТА КОМИСИЯ, ЗА ДА ОТПУШИ ПАРИТЕ ОТ ЕВРОПА

На 14 април приключи общественото обсъждане на проект на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, публикуван от Министерството на правосъдието в мандата на служебния министър Андрей Янкулов. Целта е да се изпълнят ангажиментите на България по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Става дума за две етапни цели, които Европейската комисия счита за неизпълнени - № 218 от реформа C10.R2. „Антикорупция“ и № 220.

КРУМ ЗАРКОВ ЗА ПЪТЯ ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ: С БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ НЯМА ДА ГОВОРИМ, ПЪЛНИ РАЗКРИТИЯ ЗА ПЕТЬО ЕВРОТО И НОТАРИУСА

"Да, ще влезем в следващия парламент". Това заяви председателят на БСП Крум Зарков - той го каза на база своите впечатления при обиколките си в България за събитията на "БСП - Обединена левица". "Глас народен, глас Божи - но ние мислим какво да направим в следващия парламент, защото картината, която се очертава, не е особено радостна", добави Зарков, който прогнозира пред bTV, че "това може да се окажат не последните, а поредните избори".

ЩЕ ПРЕМАХНАТ ЛИ ГРАЖДАНСКАТА КВОТА ОТ УС НА НФ “КУЛТУРА“: ГОВОРЯТ ПРОФ. Д.Н. ИВАН КАБАКОВ И Д-Р МИЛЕНА НАЛБАНТОВА (ВИДЕО)

Иска ли някой да премахне гражданската квота от Управителния съвет на Национален фонд “Култура“ и да остане само представителството на държавата? Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno дадоха д-р Милена Налбантова и проф. д.н. Иван Кабаков, членове именно от тази квота на УС на Фонда. Милена Налбантова: “Доколкото разбрахме от публичното пространство и от една среща, която беше проведена в “Топлоцентрала“, където се постави въпросът за планирани промени в Закона закрила и развитие на културата, но всъщност с намерение за намаляване на членския състав на УС, съответно с редуциране на гражданската квота на УС. За наша радост и по наша инициатива министър Найден Тодоров ни прие на среща, нарочна среща, която поискахме ние с него, на която ни увери, че такава промяна в закона не е предвидена."

ПРОФ. ПЛАМЕН ПАВЛОВ СРЕЩУ РУСКИ ПОСЛАНИК: МАКЕДОНСКА ЛИ Е КИРИЛИЦАТА?

В първото си интервю за македонска медия "Нова Македония" новият руски посаник в Скопие Дмитрий Зиков повтори опорката на руския диктатор Владимир Путин отпреди години, че кирилицата идва от македонските земи, като добави още, че от тази земя "светите равноапостолни просветители Кирил и Методий и техните ученици са донесли светлината на православната вяра на предците на руския народ". Ето защо Actualno.com потърси по темата историка проф. Пламен Павлов, специализиран в историята на Средновековна България, Византия и балканските държави.

REUTERS: ХАКЕРИ, СВЪРЗАНИ С КРЕМЪЛ, СА ПРОНИКНАЛИ В БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ

Руски хакерски групи са провели мащабна кибероперация срещу държавни и военни структури в Европа, като сред засегнатите страни е и България. Данните, анализирани от Ройтерс, разкриват координирана кампания, обхванала стотици имейл акаунти, основно в Украйна, но и в държави от НАТО и Балканите.

"ЛУКОЙЛ" ДА ЗАБАВИ МАЛКО ПРЕРАБОТКАТА НА ГОРИВАТА: ЕНЕРГИЕН ЕКСПЕРТ С РЕДИЦА МЕРКИ КАК ДА СЛЕЗЕМ ОТ КОЛИТЕ

Oсобеният търговски управител в рафинерията може да въведе мерки, с които да ограничи потреблението на горивата в „Лукойл“. За това призова енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Мартин Владимиров пред БНТ. Той предложи още като мярка за ограничаване потреблението на горива въвеждане на безплатен градски транспорт в големите градове. Още: Инфлацията за март надскочи прогнозите: Къде има най-голям ръст в цените?

ГАРАНЦИИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА УКРАЙНА - МЕЖДУ СТРАТЕГИЯ И ИЛЮЗИЯ

В началото на 2025 г. Франция и Великобритания, обезкуражени от натиска на администрацията на Доналд Тръмп за мирно споразумение с Русия, започнаха да обсъждат гаранции за сигурност на Украйна в рамките на така наречената "Коалиция на желаещите", пише The National Interest.

ГАРАНЦИЯ – ГЕРМАНИЯ: РАЗЛИКИТЕ СЪС САЩ ЗА ДА НЕ СПЕЧЕЛИ ПУТИН В УКРАЙНА, ТОЙ СЪС ЗАКОН СЕ ПАЗИ ОТ ХАГА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Едно от най-добрите решения, които взехме, е, че спряхме да купуваме оръжия за Украйна, а ги продаваме – Европа трябва да поеме отговорност. Това за пореден път каза американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който беше един от най-шумните радетели САЩ да спрат да помагат директно на Украйна и да печелят изгодно от войната – ОЩЕ: В многомилиардна сделка: Производителят на Patriot доставя ракети на Украйна

КОАЛИЦИЯ НА НЕВЪЗМОЖНИТЕ? ЕВРОПА С ПЛАН ЗА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК ЗАД ГЪРБА НА ТРЪМП, ТЪРСИ "ДА" ОТ ИРАН И КИТАЙ

Европейските държави изготвят план за широка коалиция от страни, която да спомогне за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток, включително чрез изпращане на плавателни съдове за разминиране и други военни кораби. Инициативата обаче ще бъде реализирана едва след края на военните действия и може да изключи една конкретна държава - Съединените щати, научили са от американското издание The Wall Street Journal.

"ВРЕМЕ Е ДА СЕ КАЖЕ "СТИГА" НА ТОЗИ ЛУД": ТРАЕН РАЗРИВ ЛИ СЕ ОЧЕРТАВА МЕЖДУ ТРЪМП И МЕЛОНИ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи вчера остри критики към италианския премиер Джорджа Мелони в интервю по телефона за италианското издание „Кориере дела сера“. „Джорджа Мелони не иска да ни помогне във войната“, заяви Тръмп, визирайки Иран. Мелони не откликна и на призива на Тръмп да участва в обезопасяване на Ормузкия проток, макар Италия да се присъедини към държавите, готови да допринесат за подновяване на свободното корабоплаване в протока, след като мирът настъпи в региона. Тръмп обаче не отчете в интервюто този факт. Същевременно италианският министър на отбраната Гуидо Крозето не разреши достъпа на американски бойни самолети до военна база в Сицилия, откъдето те да потеглят за ударни мисии срещу Иран, припомнят медиите в Италия. Правителството на Мелони обяви и че италианските бази, използвани от американци, ще продължат да се използват по начина, дефиниран в двустранните договори, тоест не за целите на войната в Иран.

КОЙ ЩЕ НАСЛЕДИ ТРЪМП? ПЪРВИ ПРОГНОЗИ ОТ НИКОЛАЙ ОБЛАКОВ (ВИДЕО)

Абсолютно всички прогнозни резултати в Унгария бяха очаквани. Те даваха преднина за Мадяр. Беше грешка на Тръмп да подкрепи губещия кандидат. Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът Николай Облаков, коментирайки изборите в Унгария.