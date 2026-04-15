Треньорът на Лудогорец след загубата: “Разликата с Левски оказва влияние, не създадохме достатъчно положения“

Лудогорец загуби последната си среща от редовния сезон в Първа лига. “Орлите“ гостуваха на Арда Кърджали и допуснаха поражение с 0:1. Голът за “небесносините“ вкара Димитър Велковски още в 4-тата минута. Така точно преди началото на плейофите разградчани изостават с цели 10 точки от лидера в родния шампионат Левски. Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо сподели мнението си за срещата след последния съдийски сигнал.

Пер-Матиас Хьогмо: “Не успяхме да вкараме гол“

Ето какво каза Хьогмо: “ Беше тежък двубой. Първото полувреме имахме достатъчно положения, с които можехме дори да спечелим, но не успяхме да вкараме гол. Получихме гол при единственото положение, което те създадоха. След това техният вратар се представи добре. През второто полувреме не успяхме да създадем толкова положения. Знаехме, че отборът на Арда ще се прибере и ще играе близо до тяхното наказателно поле. Опитахме се да ги поставим под напрежение, но не създадохме достатъчно положения.

“Не се получи“

Със сигурност разликата с Левски оказва влияние. Може би се повлияхме най-вече през второто полувреме, защото знаехме, че трябва да победим. Не се получи да се придържаме към плана. Истината е, че не успяхме да се справим добре. Фокусът ни е за Купата на България. Знаем, че когато изоставаме с толкова много точки, ще е трудно, но сега мислим за Купата. Не мисля, че това ще е проблем. Мотивацията ни за печелене на Купата е огромна. Ще влезем с всички сили в предстоящия отбор срещу ЦСКА“.

