Арести в Септември: Двама общински съветници задържани за купуване на гласове

Двама общински съветници с инициали С. И. и М. С. от Септември, област Пазарджик, са задържани за купуване на гласове. Това съобщи и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев в профила си във Facebook. Той допълва, че към момента се извършват обиски на седем адреса, като общата намерена сума до този етап възлиза на 27 000 евро.

Работата по случая продължава.

По-рано днес при среща със служебния премиер Андрей Гюров, главният секретар на МВР заяви, че 1740 са сигналите за предстоящите предсрочни парламентарни избори в сравнение с 418 сигнала за изборите през 2024 г. "Това е увеличение с 310% на подадените сигнали на граждани в сравнение с предходните избори", добави той.

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев пък съобщи, че имат информация, че през следващите дни се подготвя голяма сума фалшиво евро за купуване на гласове. Той се обърна към хората и ги предупреди, че може да продадат гласа си за без пари.